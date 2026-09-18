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Detallan investigaciones que realiza la Acodeco en estaciones de combustible

Ante el nuevo alza en los precios del combustible, Gilberto Jaén, del departamento de Metrología de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), explica que la entidad investiga “varias cosas en las estaciones de combustible, sobre todo cuando ellos aumentan, porque hemos encontrado papelitos que dicen se acabó la 95”, y señala que de detectar anomalías levantan el acta correspondiente y las sanciones podrían ir “desde mil balboas hasta 25 mil, dependiendo de la gravedad y la reincidencia de las personas”.