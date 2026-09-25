Alcaldía de Panamá anuncia retiro de placas y calcomanías: revise si la suya ya está disponible

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a los meses de enero a julio de 2026 ya pueden retirar su placa y calcomanía, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para realizar el trámite.
Contenido relacionado: Alcaldia de Panamá: Parque Norte podría alquilar auditorios, gazebos y áreas para eventos
¿Qué necesita para retirar su placa y calcomanía?
Para realizar el retiro, el propietario debe presentar únicamente su cédula o pasaporte. Además, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener la placa pagada.
- Estar paz y salvo.
- Mantener el revisado vehicular vigente.
Si la persona que realiza el trámite no es propietaria del vehículo, deberá presentar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del propietario.
¿Dónde retirar la placa vehicular?
La placa y calcomanía deben retirarse en el centro de entrega de placas o Centro de Atención al Contribuyente seleccionado previamente por el usuario.
La Alcaldía de Panamá también informó que está disponible la opción de entrega a domicilio (delivery) por B/.10.00.
La disponibilidad anunciada comprende placas y calcomanías de vehículos y motocicletas correspondientes de enero a julio de 2026.