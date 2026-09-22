Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 15:44

AMP investiga incendio del Ventura Too y preparan hundimiento controlado

La AMP investiga el incendio del Ventura Too en la Bahía de Panamá. Sus dos tripulantes fueron rescatados ilesos y preparan un hundimiento controlado.

AMP prepara hundimiento controlado de la embarcación

AMP prepara hundimiento controlado de la embarcación

@aeronavalpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició una investigación por el incendio de la embarcación de abastecimiento Ventura Too, registrado la noche del lunes mientras permanecía fondeada en el amarradero Brisas de Amador, en la Bahía de Panamá.

De acuerdo con la AMP, los dos tripulantes que se encontraban a bordo fueron rescatados sin lesiones. Hasta el momento, tampoco se ha confirmado la existencia de contaminación por hidrocarburos.

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Ventura Too mantiene llamas activas

La Autoridad Marítima informó que la embarcación aún mantiene llamas activas, por lo que continúan las acciones para atender la situación.

Ante este escenario, la empresa aseguradora contrató a una compañía especializada para realizar el traslado del Ventura Too hacia una zona segura.

AMP prepara hundimiento controlado de la embarcación

Una vez trasladada a un área segura, está previsto realizar el hundimiento controlado de la embarcación, según detalló la AMP.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el incendio.

Por el momento, la AMP ha informado que no hay tripulantes lesionados y no se ha confirmado contaminación por hidrocarburos producto del incidente.

El Ventura Too se encontraba fondeado en el amarradero Brisas de Amador, en la Bahía de Panamá, en el océano Pacífico, cuando se produjo el incendio.

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