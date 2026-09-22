Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 16:10

IFARHU advierte: tarjeta del PASE-U no puede usarse para combustible ni en bares

El IFARHU indicó que estará prohibido utilizar el PASE-U para comprar artículos que no estén relacionados con útiles escolares y alimentación.

IFARHU advierte sobre uso inadecuado de la tarjeta del PASE-U.

IFARHU advierte sobre uso inadecuado de la tarjeta del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició este martes 22 de septiembre la entrega de la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, mediante la cual se realizará el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a los estudiantes beneficiarios.

Ante la necesidad de orientar a los padres de familia sobre el uso de la tarjeta, el director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los fondos no podrán retirarse en cajeros automáticos.

Asimismo, indicó que estará prohibido utilizar el dinero para comprar combustible, consumir en bares o adquirir artículos que no estén relacionados con útiles escolares y alimentación.

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¿En qué no podrá utilizarse la tarjeta del PASE-U?

  • Retiros de efectivo en cajeros automáticos.
  • Compra de combustible.
  • Consumo en bares.
  • Compra de artículos ajenos a la alimentación y los útiles escolares.

Segundo desembolso del PASE-U en octubre

A partir de octubre, los beneficiarios que cuentan con la tarjeta de débito recibirán el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) de 2026. Los requisitos y pasos para el cobro de esta transferencia son:

  • Verificación de asistencia: El centro educativo debe remitir la información sobre el cumplimiento de la asistencia regular del estudiante.

  • Participación en la Escuela para Padres: El acudiente debe haber asistido a las jornadas de capacitación para padres de familia.

  • Acreditación en cuenta: Cumplidos los requisitos, el monto del PASE-U, así como las asignaciones por Puesto Distinguido o Concurso General, se acreditarán en la misma tarjeta, incluso para familias con varios estudiantes inscritos.

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