IFARHU advierte: tarjeta del PASE-U no puede usarse para combustible ni en bares

IFARHU advierte sobre uso inadecuado de la tarjeta del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) inició este martes 22 de septiembre la entrega de la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, mediante la cual se realizará el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a los estudiantes beneficiarios.

Ante la necesidad de orientar a los padres de familia sobre el uso de la tarjeta, el director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los fondos no podrán retirarse en cajeros automáticos.

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Asimismo, indicó que estará prohibido utilizar el dinero para comprar combustible, consumir en bares o adquirir artículos que no estén relacionados con útiles escolares y alimentación.

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¿En qué no podrá utilizarse la tarjeta del PASE-U?

Retiros de efectivo en cajeros automáticos.

Compra de combustible.

Consumo en bares.

Compra de artículos ajenos a la alimentación y los útiles escolares.

El director general del @IFARHU, Carlos Godoy, manifestó que se debe determinar cómo serán entregadas las tarjetas para el cobro de becas del Concurso General y de los universitarios.

Este martes inició la entrega de tarjetas para el pago del Pase-U a estudiantes de la región de… pic.twitter.com/AKLufF9mMb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

Segundo desembolso del PASE-U en octubre

A partir de octubre, los beneficiarios que cuentan con la tarjeta de débito recibirán el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) de 2026. Los requisitos y pasos para el cobro de esta transferencia son: