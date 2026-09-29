Sismo de magnitud 4.5 se registra a 164 km de Río Sereno

Un sismo de magnitud preliminar 4.5 fue registrado a las 8:52:24 a.m. de este martes 29 de septiembre, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP). El movimiento telúrico se localizó en territorio de Costa Rica, a 164 kilómetros al noroeste de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí.

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¿Dónde se registró el sismo de magnitud 4.5?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, @igcpanamaup, registró un sismo de magnitud preliminar 4.5, a las 8:52:24 a.m. de este martes.



Detalla que el movimiento telúrico se localizó en Costa Rica a 164 km al noroeste de Río Sereno. https://t.co/86tuMbfKMn pic.twitter.com/le84wHEwYr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

De acuerdo con la información preliminar del IGCUP, el epicentro del movimiento sísmico estuvo ubicado en Costa Rica y tuvo como referencia una distancia de 164 kilómetros al noroeste de Río Sereno.

El Instituto de Geociencias estableció inicialmente la magnitud en 4.5, dato que se mantiene como preliminar y puede ser actualizado tras el análisis de los registros sísmicos.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa si el movimiento fue percibido por residentes de Río Sereno u otras comunidades de Chiriquí, ni reporta afectaciones relacionadas con el evento.