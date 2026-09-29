Sismo de magnitud 4.5 se registra a 164 km de Río Sereno

Un sismo de magnitud preliminar 4.5 fue registrado a las 8:52:24 a.m. de este martes 29 de septiembre, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP). El movimiento telúrico se localizó en territorio de Costa Rica, a 164 kilómetros al noroeste de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí.
¿Dónde se registró el sismo de magnitud 4.5?
De acuerdo con la información preliminar del IGCUP, el epicentro del movimiento sísmico estuvo ubicado en Costa Rica y tuvo como referencia una distancia de 164 kilómetros al noroeste de Río Sereno.
El Instituto de Geociencias estableció inicialmente la magnitud en 4.5, dato que se mantiene como preliminar y puede ser actualizado tras el análisis de los registros sísmicos.
Hasta el momento, la información suministrada no precisa si el movimiento fue percibido por residentes de Río Sereno u otras comunidades de Chiriquí, ni reporta afectaciones relacionadas con el evento.