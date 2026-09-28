ChatGPT ahora permite revisar quién inició sesión en su cuenta: así funciona

ChatGPT cuenta con nuevas herramientas de seguridad que permiten revisar la actividad reciente de una cuenta, incluyendo inicios y cierres de sesión. Los usuarios también pueden consultar las sesiones activas y cerrar aquellas que no reconozcan, una función útil para proteger la información y mantener mayor control sobre los dispositivos con acceso.

OpenAI incorporó el Historial de seguridad , una función que muestra eventos recientes relacionados con la cuenta, como inicios y cierres de sesión, cambios de contraseña y modificaciones en métodos de autenticación, entre ellos MFA y passkeys.

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Contenido de interés: ChatGPT: ¿Qué es y cómo se usa?

Para acceder desde la versión web de ChatGPT, el usuario debe ingresar a: Configuración > Seguridad e inicio de sesión > Historial de seguridad.

Los registros pueden incluir la hora del evento, la ubicación y detalles del dispositivo, aunque OpenAI advierte que algunos de estos datos pueden ser aproximados o no estar disponibles.

¿Cómo revisar las sesiones activas de ChatGPT?

ChatGPT también dispone de la sección Sesiones activas, que permite consultar sesiones recientes y dispositivos de confianza asociados con la cuenta.

Dependiendo de la información disponible, una sesión puede mostrar datos del dispositivo o navegador, ubicación aproximada, fecha y hora del inicio de sesión, aplicación de OpenAI utilizada y si se trata del dispositivo actual.

Para consultarlas se debe acceder a Configuración > Seguridad > Sesiones activas. Desde allí es posible seleccionar una sesión que no se reconozca y cerrarla.

¿Qué hacer si encuentra un inicio de sesión que no reconoce?

Si el usuario detecta una sesión desconocida, puede cerrarla individualmente desde Sesiones activas. También existe la posibilidad de cerrar todas las sesiones en los dispositivos vinculados a la cuenta.

OpenAI advierte que el cierre de todas las sesiones puede tardar hasta 30 minutos en aplicarse completamente. Si existe sospecha de actividad no autorizada, la compañía también recomienda cambiar la contraseña, revisar los métodos de inicio de sesión y contactar al soporte.

ChatGPT también ofrece controles de privacidad

Entre las opciones de privacidad se encuentran los chats temporales, que no aparecen en el historial mientras permanezcan como temporales, no crean ni actualizan memorias y no son utilizados para mejorar los modelos de OpenAI.

El usuario puede decidir al iniciar uno si quiere aprovechar la personalización existente o comenzar sin ella. OpenAI señala que puede conservar una copia del chat temporal durante un máximo de 30 días por motivos de seguridad.