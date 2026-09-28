Tráfico comienza a mejorar en la Vía Centenario tras accidente

El tráfico vehicular en la Vía Centenario comienza a agilizarse durante la mañana de este lunes 28 de septiembre, específicamente en el punto donde se registró un accidente de tránsito durante la madrugada.

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Tráfico mejora en la Vía Centenario

El tráfico vehicular en la Vía Centenario se agiliza en el punto en el que se registró un accidente de tránsito la madrugada de este lunes. pic.twitter.com/1fBZAytRur — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

La circulación vehicular presenta mayor fluidez en el sector afectado por el accidente, luego de las complicaciones registradas tras el hecho.

Los conductores que utilizan esta importante vía pueden encontrar una mejora en el desplazamiento a medida que se agiliza el tránsito en la zona.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles personas afectadas.