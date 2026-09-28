Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 07:37

Tráfico comienza a mejorar en la Vía Centenario tras accidente

El tráfico vehicular comienza a agilizarse en la Vía Centenario, en el punto donde se registró un accidente durante la madrugada de este lunes.

¿Vas por la Vía Centenario? Tráfico se agiliza

¿Vas por la Vía Centenario? Tráfico se agiliza

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El tráfico vehicular en la Vía Centenario comienza a agilizarse durante la mañana de este lunes 28 de septiembre, específicamente en el punto donde se registró un accidente de tránsito durante la madrugada.

Tráfico mejora en la Vía Centenario

La circulación vehicular presenta mayor fluidez en el sector afectado por el accidente, luego de las complicaciones registradas tras el hecho.

Los conductores que utilizan esta importante vía pueden encontrar una mejora en el desplazamiento a medida que se agiliza el tránsito en la zona.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles personas afectadas.

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