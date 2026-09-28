Lluvias en Panamá hoy: estas son las zonas donde se esperan aguaceros este lunes 28

Calor, aguaceros aislados y posibles descargas eléctricas forman parte del pronóstico del tiempo para este lunes 28 de septiembre en Panamá. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé que durante la tarde las lluvias se concentren principalmente en Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y sectores montañosos de Azuero y Coclé.

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¿Dónde lloverá este lunes 28 de septiembre?

Según el pronóstico elaborado por el meteorólogo Rafael Morán, durante la mañana podrían registrarse lluvias ocasionales en el golfo de Panamá, con posible incursión hacia sectores del centro y este de la provincia de Panamá y Darién.

Para la tarde, el IMHPA prevé condiciones calurosas combinadas con aguaceros aislados y posibles descargas eléctricas en:

Veraguas.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Sectores montañosos de Azuero.

Zonas montañosas de Coclé.

En el resto de la vertiente del Pacífico podrían presentarse chaparrones aislados y de corta duración. Para la noche no se anticipan lluvias de importancia.

En la vertiente del Caribe, la mañana transcurrirá sin eventos lluviosos significativos. Durante la tarde podrían presentarse nublados y lluvias ocasionales hacia el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y la Cordillera Central.

Temperaturas podrían alcanzar los 33 °C

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 33 °C en la vertiente del Pacífico, mientras que en el Caribe estarán entre 29 °C y 31 °C. En la Cordillera Central se esperan máximas de entre 20 °C y 25 °C.

El IMHPA también pronostica índices máximos de radiación ultravioleta entre altos y muy altos, con valores de 6 a 8 o superiores.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de entre 0.60 y 0.80 metros en el Caribe y de 0.60 a 1.00 metro en el Pacífico.