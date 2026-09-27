¡Atención! SINAPROC advierte que lluvias y tormentas continuarán esta tarde

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) activó un aviso de prevención ante la continuidad de lluvias y tormentas durante la tarde de este domingo 27 de septiembre en diferentes puntos de Panamá. La institución indicó que las condiciones lluviosas se mantendrán, por lo que pidió a la población permanecer atenta a los avisos oficiales.

SINAPROC: ¿Dónde continuarán las lluvias y tormentas?

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo han generado afectaciones en distintos puntos de la región metropoliotana, entre ellos, Villa Cáceres, donde se reportó una vía inudada que ha afectado varias residencias y vehículos que permanecían en el área.

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De acuerdo con la actualización de SINAPROC, se esperan lluvias y tormentas hasta aproximadamente las 5:15 p.m. en los siguientes sectores:

Costas y cordillera de Darién.

Veraguas.

Panamá Este.

Coclé.

Herrera.

Panamá Norte.

Tierras Altas de Chiriquí.

Costa Abajo de Colón.

Panamá Oeste.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Comarca Guna Yala.

Este aviso de corto plazo coincide con las condiciones de inestabilidad que afectan al país. El IMHPA mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas asociado a la onda tropical N.° 48, la vaguada monzónica y altos niveles de humedad.

¿Qué precauciones tomar ante las lluvias?

SINAPROC recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas, así como mantenerse alejado de sectores propensos a deslizamientos y de árboles, postes o estructuras inestables durante las tormentas.

También se recomienda conducir con precaución sobre vías mojadas y mantenerse informado mediante los canales oficiales. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.