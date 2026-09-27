¡Atención! SINAPROC advierte que lluvias y tormentas continuarán esta tarde

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) activó un aviso de prevención ante la continuidad de lluvias y tormentas durante la tarde de este domingo 27 de septiembre en diferentes puntos de Panamá. La institución indicó que las condiciones lluviosas se mantendrán, por lo que pidió a la población permanecer atenta a los avisos oficiales.
SINAPROC: ¿Dónde continuarán las lluvias y tormentas?
De acuerdo con la actualización de SINAPROC, se esperan lluvias y tormentas hasta aproximadamente las 5:15 p.m. en los siguientes sectores:
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Costas y cordillera de Darién.
Veraguas.
Panamá Este.
Coclé.
Herrera.
Panamá Norte.
Tierras Altas de Chiriquí.
Costa Abajo de Colón.
Panamá Oeste.
Comarca Ngäbe-Buglé.
Comarca Guna Yala.
Este aviso de corto plazo coincide con las condiciones de inestabilidad que afectan al país. El IMHPA mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas asociado a la onda tropical N.° 48, la vaguada monzónica y altos niveles de humedad.
¿Qué precauciones tomar ante las lluvias?
SINAPROC recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas, así como mantenerse alejado de sectores propensos a deslizamientos y de árboles, postes o estructuras inestables durante las tormentas.
También se recomienda conducir con precaución sobre vías mojadas y mantenerse informado mediante los canales oficiales. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.