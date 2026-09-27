Migración impide ingreso a Panamá de extranjero con antecedentes por delitos contra una menor

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano procedente de El Salvador, luego de que los controles de verificación detectaran antecedentes penales graves, entre ellos un registro como ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos.

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¿Por qué Migración impidió su ingreso a Panamá?

De acuerdo con la información suministrada por Migración, durante los controles correspondientes se confirmó que el ciudadano mantiene un registro de ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados con amenazas y acoso contra una menor de edad.

.@migracionpanama impidió el ingreso al país de un ciudadano procedente de El Salvador que contaba con antecedentes penales graves.



En los controles de verificación se confirmó que tiene registro de ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados… pic.twitter.com/1XrX0a2pKR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

Ante los resultados de la verificación, las autoridades migratorias determinaron impedir su entrada al territorio panameño.

El ciudadano fue posteriormente devuelto a su lugar de procedencia, conforme a la normativa migratoria vigente, informó la institución.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que las personas extranjeras cuyos antecedentes representen un riesgo para la convivencia no pueden ingresar a Panamá, como parte de los controles que mantiene en los puntos de entrada al país.