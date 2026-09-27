Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 13:40

Migración impide ingreso a Panamá de extranjero con antecedentes por delitos contra una menor

Migración impidió el ingreso a Panamá de un extranjero procedente de El Salvador tras detectar antecedentes y una condena vigente en Estados Unidos.

Migración impide ingreso a Panamá de extranjero con antecedentes

Migración impide ingreso a Panamá de extranjero con antecedentes

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano procedente de El Salvador, luego de que los controles de verificación detectaran antecedentes penales graves, entre ellos un registro como ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos.

¿Por qué Migración impidió su ingreso a Panamá?

De acuerdo con la información suministrada por Migración, durante los controles correspondientes se confirmó que el ciudadano mantiene un registro de ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados con amenazas y acoso contra una menor de edad.

Ante los resultados de la verificación, las autoridades migratorias determinaron impedir su entrada al territorio panameño.

El ciudadano fue posteriormente devuelto a su lugar de procedencia, conforme a la normativa migratoria vigente, informó la institución.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que las personas extranjeras cuyos antecedentes representen un riesgo para la convivencia no pueden ingresar a Panamá, como parte de los controles que mantiene en los puntos de entrada al país.

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