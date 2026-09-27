Migración impide ingreso a Panamá de extranjero con antecedentes por delitos contra una menor

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano procedente de El Salvador, luego de que los controles de verificación detectaran antecedentes penales graves, entre ellos un registro como ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos.
¿Por qué Migración impidió su ingreso a Panamá?
De acuerdo con la información suministrada por Migración, durante los controles correspondientes se confirmó que el ciudadano mantiene un registro de ofensor sexual y una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados con amenazas y acoso contra una menor de edad.
Ante los resultados de la verificación, las autoridades migratorias determinaron impedir su entrada al territorio panameño.
El ciudadano fue posteriormente devuelto a su lugar de procedencia, conforme a la normativa migratoria vigente, informó la institución.
El Servicio Nacional de Migración reiteró que las personas extranjeras cuyos antecedentes representen un riesgo para la convivencia no pueden ingresar a Panamá, como parte de los controles que mantiene en los puntos de entrada al país.