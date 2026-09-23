Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 15:56

Migración impide el ingreso y tránsito de dos extranjeros en el Aeropuerto de Tocumen

Personal del Servicio Nacional de Migración de Panamá impidió el ingreso y el tránsito de dos extranjeros a Panamá.

Migración impide el ingreso y tránsito de dos extranjeros.

Migración impide el ingreso y tránsito de dos extranjeros.

Ana Canto
Por Ana Canto

Personal del Servicio Nacional de Migración de Panamá impidió el ingreso y el tránsito de dos extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por estar presuntamente vinculados con un delito de acoso sexual y con estructuras del crimen organizado.

En el primer caso, se impidió el ingreso de un ciudadano procedente de Bahamas, luego de que las autoridades confirmaran que fue condenado por el delito de acoso sexual en 2022 y recibió una sentencia de dos años de libertad condicional.

El segundo caso involucró a un ciudadano ecuatoriano que se encontraba en tránsito hacia Nicaragua. Durante los controles, las autoridades identificaron señales presuntamente asociadas con estructuras del crimen organizado que operan en Centroamérica.

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