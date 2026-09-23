Migración impide el ingreso y tránsito de dos extranjeros en el Aeropuerto de Tocumen

Personal del Servicio Nacional de Migración de Panamá impidió el ingreso y el tránsito de dos extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por estar presuntamente vinculados con un delito de acoso sexual y con estructuras del crimen organizado.
El segundo caso involucró a un ciudadano ecuatoriano que se encontraba en tránsito hacia Nicaragua. Durante los controles, las autoridades identificaron señales presuntamente asociadas con estructuras del crimen organizado que operan en Centroamérica.