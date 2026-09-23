Panamá pide a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de panameños reclutados para la guerra

Panamá solicitó a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de los ciudadanos panameños que se hayan incorporado o participado en el conflicto armado y que actualmente deseen regresar al país.

La petición fue formulada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, durante una reunión informativa de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Ucrania.

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¿Qué pidió Panamá a Rusia y Ucrania?

Durante su intervención, Martínez-Acha planteó una petición humanitaria dirigida a ambas partes del conflicto para permitir el regreso de los ciudadanos panameños.

Panamá solicitó formalmente a Rusia y a Ucrania que faciliten el retorno al país de aquellos ciudadanos panameños que fueron reclutados para participar en el conflicto armado.



La petición fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, durante una… pic.twitter.com/GtlHQVCSrO — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

“Panamá solicita respetuosamente que, por los mecanismos que sus respectivas legislaciones y autoridades competentes permitan, faciliten el retorno a Panamá de aquellos ciudadanos panameños que, bajo cualquier mecanismo, hayan decidido incorporarse o participar en este conflicto y que desean regresar a su patria”, expresó el canciller. “Panamá solicita respetuosamente que, por los mecanismos que sus respectivas legislaciones y autoridades competentes permitan, faciliten el retorno a Panamá de aquellos ciudadanos panameños que, bajo cualquier mecanismo, hayan decidido incorporarse o participar en este conflicto y que desean regresar a su patria”, expresó el canciller.

La solicitud contempla, por tanto, a ciudadanos que se hayan incorporado al conflicto mediante diferentes mecanismos y que manifiesten su intención de volver a Panamá.

Cancillería ya realizaba gestiones por panameños

La Cancillería había informado previamente que mantenía gestiones con autoridades para localizar y gestionar la repatriación de panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha advertido a los ciudadanos panameños que extremen precauciones ante ofertas de trabajo, viajes o contrataciones para trasladarse a Rusia o Ucrania, especialmente aquellas recibidas mediante redes sociales, WhatsApp u otros canales informales.

La Cancillería cuenta además con mecanismos de asistencia consular para la localización de panameños en el extranjero y procesos de repatriación voluntaria, dependiendo de las circunstancias de cada ciudadano.