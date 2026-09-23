Panamá pide a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de panameños reclutados para la guerra

Panamá solicitó a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de los ciudadanos panameños que se hayan incorporado o participado en el conflicto armado y que actualmente deseen regresar al país.
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¿Qué pidió Panamá a Rusia y Ucrania?
Durante su intervención, Martínez-Acha planteó una petición humanitaria dirigida a ambas partes del conflicto para permitir el regreso de los ciudadanos panameños.
La solicitud contempla, por tanto, a ciudadanos que se hayan incorporado al conflicto mediante diferentes mecanismos y que manifiesten su intención de volver a Panamá.
Cancillería ya realizaba gestiones por panameños
La Cancillería había informado previamente que mantenía gestiones con autoridades para localizar y gestionar la repatriación de panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha advertido a los ciudadanos panameños que extremen precauciones ante ofertas de trabajo, viajes o contrataciones para trasladarse a Rusia o Ucrania, especialmente aquellas recibidas mediante redes sociales, WhatsApp u otros canales informales.
La Cancillería cuenta además con mecanismos de asistencia consular para la localización de panameños en el extranjero y procesos de repatriación voluntaria, dependiendo de las circunstancias de cada ciudadano.