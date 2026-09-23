Estados Unidos Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 15:40

Panamá pide a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de panameños reclutados para la guerra

Panamá pidió a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de ciudadanos panameños que se incorporaron al conflicto armado y ahora desean regresar al país.

Panamá pide a Rusia y Ucrania el retorno de panameños 

Panamá pide a Rusia y Ucrania el retorno de panameños 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá solicitó a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de los ciudadanos panameños que se hayan incorporado o participado en el conflicto armado y que actualmente deseen regresar al país.

La petición fue formulada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, durante una reunión informativa de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación de Ucrania.

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¿Qué pidió Panamá a Rusia y Ucrania?

Durante su intervención, Martínez-Acha planteó una petición humanitaria dirigida a ambas partes del conflicto para permitir el regreso de los ciudadanos panameños.

“Panamá solicita respetuosamente que, por los mecanismos que sus respectivas legislaciones y autoridades competentes permitan, faciliten el retorno a Panamá de aquellos ciudadanos panameños que, bajo cualquier mecanismo, hayan decidido incorporarse o participar en este conflicto y que desean regresar a su patria”, expresó el canciller. “Panamá solicita respetuosamente que, por los mecanismos que sus respectivas legislaciones y autoridades competentes permitan, faciliten el retorno a Panamá de aquellos ciudadanos panameños que, bajo cualquier mecanismo, hayan decidido incorporarse o participar en este conflicto y que desean regresar a su patria”, expresó el canciller.

La solicitud contempla, por tanto, a ciudadanos que se hayan incorporado al conflicto mediante diferentes mecanismos y que manifiesten su intención de volver a Panamá.

Cancillería ya realizaba gestiones por panameños

La Cancillería había informado previamente que mantenía gestiones con autoridades para localizar y gestionar la repatriación de panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha advertido a los ciudadanos panameños que extremen precauciones ante ofertas de trabajo, viajes o contrataciones para trasladarse a Rusia o Ucrania, especialmente aquellas recibidas mediante redes sociales, WhatsApp u otros canales informales.

La Cancillería cuenta además con mecanismos de asistencia consular para la localización de panameños en el extranjero y procesos de repatriación voluntaria, dependiendo de las circunstancias de cada ciudadano.

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