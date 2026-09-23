Hospital Santo Tomás celebra 323 años con jornada académica

El Hospital Santo Tomás conmemora sus 323 años con una jornada académica que reúne a más de 600 profesionales nacionales e internacionales para abordar los avances en medicina, enfermería, innovación y tecnología.

La actividad, que busca reforzar la apuesta del hospital por la docencia y la investigación, se extenderá hasta el 25 de septiembre de 2026 y cuenta con la participación de especialistas procedentes de Chile, Ecuador y Argentina.

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Jornada académica en el hospital santo tomás. Cortesía

¿Cuál es el propósito de la jornada del Hospital Santo Tomás?

La jornada busca fortalecer la actualización de conocimientos y promover el intercambio de experiencias relacionadas con la medicina, la innovación, la tecnología y la atención clínica, contribuyendo a una toma de decisiones más avanzada.

Durante el acto inaugural, el ministro de Salud encargado, Dr. Manuel Zambrano Chang, destacó el papel histórico del Hospital Santo Tomás en la formación de profesionales y su aporte al desarrollo de la salud pública panameña.

Jornada académica en el HST. Cortesía

“La ciencia nos permite avanzar, la innovación transformar, la educación crecer y el trabajo en equipo convertir ese conocimiento en mejores servicios para nuestros pacientes”, manifestó.

Zambrano Chang también recalcó que los desafíos actuales en el ámbito de la salud exigen integrar conocimientos, experiencias y competencias, fortalecer la comunicación entre los profesionales e incorporar los avances científicos y tecnológicos, sin dejar de lado la dimensión humana del cuidado.

Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Dr. Bravo, resaltó la importancia de la formación continua y señaló que el hospital, además de ser un centro de referencia de tercer nivel del sistema público de salud, constituye un espacio permanente de docencia e investigación para profesionales médicos, técnicos y administrativos.

Con estas actividades, el Hospital Santo Tomás reafirma su papel como espacio de formación, actualización e intercambio de conocimientos para los profesionales de la salud.