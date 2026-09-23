Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 15:59

PASE-U: estas son las escuelas que deben retirar la tarjeta PUNCH este jueves

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Centro. Consulte las escuelas convocadas.

PASE-U tarjeta PUNCH jueves 24 de septiembre

PASE-U tarjeta PUNCH jueves 24 de septiembre

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre con la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U a acudientes de Panamá Centro, como parte del operativo que comenzó el martes 22 y que se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre.

Para este proceso, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) contempla un desembolso de B/.6,686,820.00. La atención se desarrolla de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Contenido de interés: Pago de becas 2026 por el IFARHU: ¿Cuándo entregarán las tarjetas del Concurso General?

¿Dónde entregan las tarjetas del PASE-U este jueves?

Para esta jornada, los acudientes correspondientes a los centros educativos convocados de los corregimientos de San Francisco y Betania deberán acudir al Gimnasio Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Juan Díaz.

Estas son las escuelas incluidas en la convocatoria:

San Francisco

  • Centro Educativo En Busca de un Mañana
  • Colegio José A. Remón Cantera
  • Colegio Richard Neumann
  • Escuela Dr. Belisario Porras
  • Escuela Federico A. Velásquez
  • Escuela Franco Panameña Louis Pasteur
  • Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía
  • Escuela Puerto Rico
  • Escuela República de Finlandia
  • Instituto Adventista Metropolitano
  • Instituto Técnico Don Bosco
  • Instituto Tecnológico Barú

Betania

  • Centro Educativo Comunitario San Antonio
  • C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
  • Centro Educativo Panamá
  • Colegio Bilingüe Los Ángeles
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Escuela El Japón
  • Escuela José A. Arango
  • Escuela Manuel E. Amador
  • Escuela Santa Familia
  • I.P.T. de Comercio
  • Instituto América
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Instituto Fermín Naudeau
  • IPHE Escuela de Enseñanza Especial
  • IPHE Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller
  • IPHE Escuela Nacional de Sordos
  • IPHE Programa de Autismo
  • Philadelphia International School

¿Hasta cuándo entregarán las tarjetas PUNCH?

El operativo de entrega de las tarjetas para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Centro continuará hasta el viernes 25 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los acudientes deben verificar previamente que el centro educativo del estudiante se encuentre entre los convocados para la jornada correspondiente antes de acudir al punto de entrega.

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