PASE-U: estas son las escuelas que deben retirar la tarjeta PUNCH este jueves

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre con la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U a acudientes de Panamá Centro, como parte del operativo que comenzó el martes 22 y que se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre.

Para este proceso, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) contempla un desembolso de B/.6,686,820.00. La atención se desarrolla de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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¿Dónde entregan las tarjetas del PASE-U este jueves?

Para esta jornada, los acudientes correspondientes a los centros educativos convocados de los corregimientos de San Francisco y Betania deberán acudir al Gimnasio Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Juan Díaz.

Estas son las escuelas incluidas en la convocatoria:

San Francisco

Centro Educativo En Busca de un Mañana

Colegio José A. Remón Cantera

Colegio Richard Neumann

Escuela Dr. Belisario Porras

Escuela Federico A. Velásquez

Escuela Franco Panameña Louis Pasteur

Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía

Escuela Puerto Rico

Escuela República de Finlandia

Instituto Adventista Metropolitano

Instituto Técnico Don Bosco

Instituto Tecnológico Barú

Betania

Centro Educativo Comunitario San Antonio

C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira

Centro Educativo Panamá

Colegio Bilingüe Los Ángeles

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Escuela El Japón

Escuela José A. Arango

Escuela Manuel E. Amador

Escuela Santa Familia

I.P.T. de Comercio

Instituto América

Instituto Bilingüe Santa María La Antigua

Instituto Fermín Naudeau

IPHE Escuela de Enseñanza Especial

IPHE Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller

IPHE Escuela Nacional de Sordos

IPHE Programa de Autismo

Philadelphia International School

¿Hasta cuándo entregarán las tarjetas PUNCH?

El operativo de entrega de las tarjetas para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Centro continuará hasta el viernes 25 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los acudientes deben verificar previamente que el centro educativo del estudiante se encuentre entre los convocados para la jornada correspondiente antes de acudir al punto de entrega.