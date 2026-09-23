PASE-U: estas son las escuelas que deben retirar la tarjeta PUNCH este jueves

El IFARHU continúa este jueves 24 de septiembre con la entrega de las tarjetas PUNCH del PASE-U a acudientes de Panamá Centro, como parte del operativo que comenzó el martes 22 y que se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre.
Contenido de interés: Pago de becas 2026 por el IFARHU: ¿Cuándo entregarán las tarjetas del Concurso General?
¿Dónde entregan las tarjetas del PASE-U este jueves?
Para esta jornada, los acudientes correspondientes a los centros educativos convocados de los corregimientos de San Francisco y Betania deberán acudir al Gimnasio Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Juan Díaz.
Estas son las escuelas incluidas en la convocatoria:
San Francisco
- Centro Educativo En Busca de un Mañana
- Colegio José A. Remón Cantera
- Colegio Richard Neumann
- Escuela Dr. Belisario Porras
- Escuela Federico A. Velásquez
- Escuela Franco Panameña Louis Pasteur
- Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía
- Escuela Puerto Rico
- Escuela República de Finlandia
- Instituto Adventista Metropolitano
- Instituto Técnico Don Bosco
- Instituto Tecnológico Barú
Betania
- Centro Educativo Comunitario San Antonio
- C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
- Centro Educativo Panamá
- Colegio Bilingüe Los Ángeles
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Escuela El Japón
- Escuela José A. Arango
- Escuela Manuel E. Amador
- Escuela Santa Familia
- I.P.T. de Comercio
- Instituto América
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Instituto Fermín Naudeau
- IPHE Escuela de Enseñanza Especial
- IPHE Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller
- IPHE Escuela Nacional de Sordos
- IPHE Programa de Autismo
- Philadelphia International School
¿Hasta cuándo entregarán las tarjetas PUNCH?
El operativo de entrega de las tarjetas para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Centro continuará hasta el viernes 25 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los acudientes deben verificar previamente que el centro educativo del estudiante se encuentre entre los convocados para la jornada correspondiente antes de acudir al punto de entrega.