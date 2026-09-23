Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 11:49

Pago de becas 2026 por el IFARHU: ¿Cuándo entregarán las tarjetas del Concurso General?

IFARHU todavía debe definir cómo y cuándo entregará las tarjetas para el cobro de las becas del Concurso General y de estudiantes universitarios.

Pago de becas 2026 por el IFARHU

Pago de becas 2026 por el IFARHU

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los beneficiarios de las becas del Concurso General del IFARHU todavía deberán esperar para conocer cuándo y cómo recibirán las tarjetas destinadas al cobro del beneficio, debido a que la institución aún trabaja en la definición del mecanismo de entrega.

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que también está pendiente establecer el procedimiento para los estudiantes universitarios beneficiarios de becas.

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¿Cuándo pagarán las becas del Concurso General?

Por el momento, el IFARHU no ha anunciado una fecha para la entrega de las tarjetas correspondientes a los beneficiarios de las becas del Concurso General. Tampoco se han informado los lugares de entrega ni un cronograma por regiones o centros educativos.

Godoy explicó que primero debe determinarse cómo se desarrollará el proceso de distribución de las tarjetas.

¿Cómo se cobrarán las becas del IFARHU?

La institución trabaja en definir el mecanismo mediante el cual los beneficiarios recibirán las tarjetas destinadas al cobro de las becas. El proceso contempla tanto a los estudiantes beneficiarios del Concurso General de Becas como a los universitarios.

Hasta que el IFARHU comunique oficialmente el procedimiento, no se ha establecido públicamente cómo serán distribuidas estas tarjetas.

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