¡Atención conductores! Estas vías tendrán cierres nocturnos por trabajos del Cuarto Puente

Estas vías tendrán cierres nocturnos por trabajos del Cuarto Puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales y temporales durante las noches del 28 y 29 de septiembre, debido a un operativo relacionado con la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Las afectaciones se aplicarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. en distintos puntos del recorrido.

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¿Qué vías tendrán cierres por los trabajos del Cuarto Puente?

El operativo se desarrollará entre los campamentos de Amador y Balboa, utilizando las siguientes vías y sectores:

Avenida Amador.

Avenida Arnulfo Arias Madrid.

Avenida Ascanio Arosemena.

Inmediaciones del Puente de las Américas.

Sector de La Boca.

Accesos al Campamento de Balboa.

COMUNICADO pic.twitter.com/3bj4ydiEmB — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) September 26, 2026

El MOP explicó que se aplicarán cierres parciales y cierres temporales de corta duración en diferentes puntos del trayecto, por lo que no se trata de un cierre continuo de todas estas vías durante las seis horas anunciadas.

¿Por qué habrá cierres el 28 y 29 de septiembre?

Las afectaciones forman parte del proyecto “Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá” y están relacionadas con un operativo de trasbordo de camiones, equipos modulares y dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa.

El procedimiento comenzará con una simulación operativa del recorrido, para lo cual será necesario aplicar controles temporales al tránsito mientras los equipos realizan el trayecto.

Los conductores que circulen por estos sectores durante las noches del 28 y 29 de septiembre deberán tomar en cuenta las posibles afectaciones y atender las indicaciones establecidas durante el operativo.