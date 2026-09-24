Cuarto Puente: MOP anuncia cierres viales del 28 de septiembre al 14 de octubre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales y cierres temporales de corta duración en puntos específicos de las avenidas Amador y Ascanio Arosemena, desde el lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre, debido a trabajos relacionados con el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las afectaciones se producirán durante el traslado de camiones y equipos modulares con dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa.

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¿En qué horarios serán los cierres por el Cuarto Puente?

De acuerdo con el MOP, los traslados se realizarán en dos horarios:

De 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

De 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Durante estas operaciones se efectuarán cierres parciales y cierres temporales de corta duración en puntos específicos del recorrido.

¿Qué vías y sectores serán afectados?

El @MOPPma anuncia que a partir del próximo lunes 28 de septiembre hasta el 14 de octubre se estarán realizando cierres parciales y cierres temporales de corta duración en puntos específicos de la Avenida Amador y la Avenida Ascanio Arosemana, debido al transporte de camiones,… pic.twitter.com/QDCYsMl5Eb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

Las operaciones se desarrollarán entre el Campamento de Amador y el Campamento de Balboa.

El MOP detalló que las maniobras también comprenderán las inmediaciones del Puente de las Américas, La Boca y los accesos hacia el Campamento de Balboa.

Entre las principales vías mencionadas están:

Avenida Amador.

Avenida Ascanio Arosemena.

Inmediaciones del Puente de las Américas.

Sector de La Boca.

Accesos hacia el Campamento de Balboa.

¿Por qué realizarán estos cierres?

Las restricciones estarán relacionadas con el transporte de camiones y equipos modulares con dovelas requeridos para la ejecución del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Los cierres y maniobras se desarrollarán entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre, por lo que los conductores que transiten por estos sectores deberán tomar en cuenta las posibles afectaciones durante los horarios anunciados.