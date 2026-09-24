MiAmbiente investiga: Derrame de aceite vegetal se extiende por dos kilómetros del Corredor Norte

Un derrame de aceite vegetal usado se extendió aproximadamente dos kilómetros sobre el Corredor Norte, entre Villa Lucre y Tinajitas, en la ciudad de Panamá, lo que provocó el despliegue de personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para realizar labores de contención, limpieza y evaluar posibles afectaciones ambientales.
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¿Cómo realizan la limpieza del derrame?
Como parte de las acciones de contención, se instruyó priorizar el uso de materiales absorbentes, arena y tierra para contener y retirar el aceite vegetal derramado.
Las labores de limpieza y recuperación de las áreas afectadas continuarán mientras se determina el alcance del incidente.
Verificarán posibles impactos ambientales
También se realizarán verificaciones para determinar si el derrame generó afectaciones ambientales en sectores de Cerro Batea, La Fula y Torrijos Carter, así como en los alrededores del Centro Educativo Cerro Batea.
Hasta el momento, se mantiene la evaluación en campo para establecer el alcance de las posibles afectaciones.
Las empresas vinculadas con el incidente deberán asumir las acciones correspondientes para la atención, limpieza y recuperación de las áreas afectadas.
La fiscalización continuará hasta determinar el alcance del derrame y verificar el cumplimiento de las medidas ambientales necesarias.