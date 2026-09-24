MINSA: recomienda estos cambios en tu alimentación para cuidar la salud

El MINSA brinda recomendaciones para mejorar la alimentación.

El Ministerio de Salud (MINSA) exhorta a la población a incorporar una mayor variedad de frutas y vegetales, acompañada de una adecuada hidratación y actividad física, con el objetivo de mejorar y proteger la salud.

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La nutricionista Angela Ortega, del Departamento Nacional del MINSA, destacó que consumir diferentes frutas y vegetales aporta vitaminas y minerales, por lo que recomienda incluirlos diariamente en la alimentación.

Minsa recomienda incorporar mejores hábitos alimenticios. cortesía

“Desde que los niños empiezan su alimentación es importante brindarles estos alimentos para que vayan formando hábitos alimentarios saludables”, explicó la especialista.

Recomendaciones del MINSA para mejorar tu alimentación

Disminuir el consumo de azúcar, especialmente en bebidas y golosinas.

Revisar siempre el etiquetado nutricional antes de comprar un producto.

Ofrecer frutas enteras o picadas, ya que permiten aprovechar su fibra y nutrientes.

Consumir agua como principal opción para mantenerse hidratado.

Incluir alimentos como aguacate y nueces, que aportan grasas saludables.

Evitar el consumo de frituras.

Realizar actividad física para mantener un estilo de vida saludable.

Ofrecer frutas enteras o picadas, permiten aprovechar su fibra y nutrientes. cortesía

Finalmente, el MINSA hace un llamado a la población a convertir la alimentación saludable en un hábito diario y no en una decisión ocasional. Planificar las compras y elegir alimentos saludables son acciones sencillas que pueden contribuir a proteger la salud.