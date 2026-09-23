Minsa analiza el consumo de tabaco y nicotina en San Miguelito.

El Ministerio de Salud ( Minsa ) en San Miguelito culminó el Estudio de Mercado y Caracterización del Consumo de Productos de Tabaco, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Productos de Tabaco Calentado, tanto lícitos como ilícitos.

La investigación se desarrolló durante 10 días en los nueve corregimientos del distrito y contó con la participación de más de 20 profesionales de la salud, en coordinación con unidades de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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Durante el trabajo de campo, el equipo multidisciplinario:

Visitó 150 establecimientos comerciales.

Inspeccionó supermercados, minisúper, abarroterías, quioscos y otros negocios.

Entrevistó a 50 consumidores.

El coordinador de la encuesta en San Miguelito, Salvador Ávila, informó que el estudio permitió recopilar información sobre la comercialización y el consumo de productos de tabaco y nicotina en el distrito.

Estudio permitirá fortalecer la prevención del tabaquismo

El director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres, destacó que disponer de información actualizada permitirá orientar las acciones de salud pública y fortalecer las estrategias de prevención, educación y control del tabaquismo.

La información recopilada servirá como insumo para reforzar las acciones destinadas a prevenir y reducir el consumo de tabaco y productos relacionados, de acuerdo con las características identificadas en el distrito.

Según los datos disponibles, en 2025 la prevalencia del consumo de tabaco en San Miguelito fue de 4.3 %, frente al 5.0 % registrado a nivel nacional.