Fútbol Deportes -  24 de septiembre de 2026 - 08:49

Panamá vs. India EN VIVO: hora, canal y dónde ver el partido amistoso

Panamá enfrenta a India este viernes 25 de septiembre en Bengaluru. Conozca la hora y dónde ver EN VIVO por RPC Deportes el amistoso de la Selección.

Panamá vs. India EN VIVO

Panamá vs. India EN VIVO

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá vuelve a la cancha este viernes 25 de septiembre de 2026 para enfrentar a India en el primer partido de su gira por Asia. El amistoso se disputará en Bengaluru y los aficionados podrán seguirlo EN VIVO por RPC Deportes desde las 8:30 a.m., hora panameña.

El encuentro será el primero de la selección panameña durante su gira asiática y marcará su regreso a la acción después de su participación en el Mundial 2026.

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¿Dónde ver Panamá vs. India EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido India vs. Panamá EN VIVO por RPC Deportes, con la cobertura del primer compromiso de la selección nacional durante su gira por Asia.

El horario de las 8:30 a.m. corresponde a Panamá, por lo que los seguidores de la selección deberán tomar en cuenta la diferencia horaria con India.

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