"Él me llama su hija": Una historia sobre padres e hijas llega a los cines de Panamá

La película “Él me llama su hija” se estrena este jueves 24 de septiembre en Panamá, con funciones en diferentes salas de cine de la capital y el interior del país. La producción aborda las relaciones entre padres e hijas y las heridas emocionales que pueden permanecer durante años.
¿Dónde ver “Él me llama su hija” en Panamá?
La película estará disponible en los siguientes cines:
- Cinépolis: Dorado Mall, Multiplaza, Metromall, Altaplaza, Westland Mall y Federal Mall.
- Cinemark: Albrook Mall y Pacific Center.
- Caribbean Cinemas: Penonomé y Santiago.
- Cines Modernos: Chitré.
Los interesados pueden consultar directamente con cada complejo cinematográfico los horarios disponibles para este jueves y los próximos días.
¿De qué trata “Él me llama su hija”?
A través de una mirada a las relaciones entre padres e hijas, la película explora el impacto que las heridas emocionales pueden dejar en la vida de una mujer.
Por medio de testimonios íntimos y personales, presenta las experiencias de distintas mujeres mientras comienzan a reconocer y sanar dolores que han cargado durante años.
Una historia sobre identidad, pertenencia y restauración
“Él me llama su hija” también presenta un mensaje centrado en la figura de un Padre que, según la propuesta de la producción, ofrece paz, identidad, pertenencia y restauración.
La película llega a las salas de Panamá este jueves 24 de septiembre, con exhibiciones tanto en la ciudad capital como en diferentes puntos del interior del país.