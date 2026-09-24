"Él me llama su hija": Una historia sobre padres e hijas llega a los cines de Panamá

La película “Él me llama su hija” se estrena este jueves 24 de septiembre en Panamá, con funciones en diferentes salas de cine de la capital y el interior del país. La producción aborda las relaciones entre padres e hijas y las heridas emocionales que pueden permanecer durante años.

La cinta estará disponible en complejos de Cinépolis, Cinemark, Caribbean Cinemas y Cines Modernos , incluyendo salas en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Herrera.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde ver “Él me llama su hija” en Panamá?

La película estará disponible en los siguientes cines:

Cinépolis: Dorado Mall, Multiplaza, Metromall, Altaplaza, Westland Mall y Federal Mall.

Dorado Mall, Multiplaza, Metromall, Altaplaza, Westland Mall y Federal Mall. Cinemark: Albrook Mall y Pacific Center.

Albrook Mall y Pacific Center. Caribbean Cinemas: Penonomé y Santiago.

Penonomé y Santiago. Cines Modernos: Chitré.

Los interesados pueden consultar directamente con cada complejo cinematográfico los horarios disponibles para este jueves y los próximos días.

¿De qué trata “Él me llama su hija”?

A través de una mirada a las relaciones entre padres e hijas, la película explora el impacto que las heridas emocionales pueden dejar en la vida de una mujer.

Por medio de testimonios íntimos y personales, presenta las experiencias de distintas mujeres mientras comienzan a reconocer y sanar dolores que han cargado durante años.

Una historia sobre identidad, pertenencia y restauración

“Él me llama su hija” también presenta un mensaje centrado en la figura de un Padre que, según la propuesta de la producción, ofrece paz, identidad, pertenencia y restauración.

La película llega a las salas de Panamá este jueves 24 de septiembre, con exhibiciones tanto en la ciudad capital como en diferentes puntos del interior del país.