Panamá Cine -  24 de septiembre de 2026 - 10:51

"Él me llama su hija": Una historia sobre padres e hijas llega a los cines de Panamá

“Él me llama su hija” se estrena este jueves 24 de septiembre en Panamá. Conozca los cines donde estará disponible y de qué trata la película.

Él me llama su hija: Una historia sobre padres e hijas llega a los cines de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La película “Él me llama su hija” se estrena este jueves 24 de septiembre en Panamá, con funciones en diferentes salas de cine de la capital y el interior del país. La producción aborda las relaciones entre padres e hijas y las heridas emocionales que pueden permanecer durante años.

La cinta estará disponible en complejos de Cinépolis, Cinemark, Caribbean Cinemas y Cines Modernos, incluyendo salas en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Herrera.

¿Dónde ver “Él me llama su hija” en Panamá?

La película estará disponible en los siguientes cines:

  • Cinépolis: Dorado Mall, Multiplaza, Metromall, Altaplaza, Westland Mall y Federal Mall.
  • Cinemark: Albrook Mall y Pacific Center.
  • Caribbean Cinemas: Penonomé y Santiago.
  • Cines Modernos: Chitré.

Los interesados pueden consultar directamente con cada complejo cinematográfico los horarios disponibles para este jueves y los próximos días.

¿De qué trata “Él me llama su hija”?

A través de una mirada a las relaciones entre padres e hijas, la película explora el impacto que las heridas emocionales pueden dejar en la vida de una mujer.

Por medio de testimonios íntimos y personales, presenta las experiencias de distintas mujeres mientras comienzan a reconocer y sanar dolores que han cargado durante años.

Una historia sobre identidad, pertenencia y restauración

“Él me llama su hija” también presenta un mensaje centrado en la figura de un Padre que, según la propuesta de la producción, ofrece paz, identidad, pertenencia y restauración.

La película llega a las salas de Panamá este jueves 24 de septiembre, con exhibiciones tanto en la ciudad capital como en diferentes puntos del interior del país.

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