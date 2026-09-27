Panamá amanecerá con lluvias: conozca las provincias donde se esperan más precipitaciones hoy

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente este domingo 27 de septiembre un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, ante condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones en diferentes sectores del país. El aviso permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m.
¿Qué provincias están bajo aviso por lluvias?
De acuerdo con la información del IMHPA, las zonas contempladas en el aviso son:
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Bocas del Toro
Comarca Ngäbe-Buglé
Chiriquí
Veraguas
Coclé
Herrera
Los Santos, principalmente en zonas montañosas y costeras
Panamá Oeste
Colón
Panamá
Darién
Comarca Guna Yala
Comarca Emberá-Wounaan
Entre las condiciones que favorecen la inestabilidad atmosférica se encuentran la incursión de la onda tropical N.° 48 y la presencia de la vaguada monzónica al norte del país.
Estas condiciones podrían generar acumulados importantes de lluvia y episodios acompañados de tormentas en diferentes sectores.
¿Hasta cuándo estará vigente el aviso del IMHPA?
El aviso de vigilancia permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.
El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas durante la jornada.