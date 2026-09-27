Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 07:42

Panamá amanecerá con lluvias: conozca las provincias donde se esperan más precipitaciones hoy

Panamá tendrá condiciones lluviosas este domingo 27 de septiembre. El IMHPA mantiene un aviso por lluvias y tormentas hasta las 11:59 p.m.

Lluvias en Panamá

Lluvias en Panamá

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente este domingo 27 de septiembre un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, ante condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones en diferentes sectores del país. El aviso permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m.

¿Qué provincias están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información del IMHPA, las zonas contempladas en el aviso son:

  • Bocas del Toro

  • Comarca Ngäbe-Buglé

  • Chiriquí

  • Veraguas

  • Coclé

  • Herrera

  • Los Santos, principalmente en zonas montañosas y costeras

  • Panamá Oeste

  • Colón

  • Panamá

  • Darién

  • Comarca Guna Yala

  • Comarca Emberá-Wounaan

Entre las condiciones que favorecen la inestabilidad atmosférica se encuentran la incursión de la onda tropical N.° 48 y la presencia de la vaguada monzónica al norte del país.

Estas condiciones podrían generar acumulados importantes de lluvia y episodios acompañados de tormentas en diferentes sectores.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso del IMHPA?

El aviso de vigilancia permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas durante la jornada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Clima en Panamá: IMHPA pronostica lluvias y tormentas para este viernes 25 de septiembre

¿Lloverá hoy en Panamá? Este es el pronóstico para hoy jueves 24 de septiembre

SINAPROC mantiene aviso por lluvias: ¿Qué zonas tendrán aguaceros este martes?

Recomendadas

Más Noticias