Panamá amanecerá con lluvias: conozca las provincias donde se esperan más precipitaciones hoy

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente este domingo 27 de septiembre un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas , ante condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones en diferentes sectores del país. El aviso permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m.

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¿Qué provincias están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información del IMHPA, las zonas contempladas en el aviso son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Coclé

Herrera

Los Santos, principalmente en zonas montañosas y costeras

Panamá Oeste

Colón

Panamá

Darién

Comarca Guna Yala

Comarca Emberá-Wounaan

El IMHPA les presenta el pronóstico del fin de.semana



Condiciones meteorológicas predominantes para este sábado 26 y Domingo 27 de septiembre de 2026.



Para más información ingresa a https://t.co/RkDry9ckbM pic.twitter.com/hBT9WIOQYw — Herrera Noticias (@HerreraNoticia) September 26, 2026

Entre las condiciones que favorecen la inestabilidad atmosférica se encuentran la incursión de la onda tropical N.° 48 y la presencia de la vaguada monzónica al norte del país.

Estas condiciones podrían generar acumulados importantes de lluvia y episodios acompañados de tormentas en diferentes sectores.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso del IMHPA?

El aviso de vigilancia permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas durante la jornada.