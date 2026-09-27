Fuertes lluvias provocan inundaciones en Villa Cáceres y afectan residencias y vehículos

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo 27 de septiembre han generado afectaciones en distintos puntos de la región metropolitana. En Villa Cáceres se reportó una vía inundada, situación que también ha afectado varias residencias y vehículos que permanecían en el área.

Lluvias causan afectaciones en Villa Cáceres

Las precipitaciones registradas durante la tarde provocaron la acumulación de agua en la vía y afectaciones en propiedades ubicadas en este sector de la ciudad de Panamá.

Varios vehículos que se encontraban en el área también resultaron afectados por la inundación.

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo han generado afectaciones en distintos puntos de la región metropoliotana, entre ellos, Villa Cáceres, donde se reportó una vía inudada que ha afectado varias residencias y vehículos que permanecían en el área.

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Las lluvias se producen mientras se mantienen condiciones de inestabilidad atmosférica en diferentes sectores del país, por lo que se recomienda a los conductores evitar transitar por vías inundadas y no intentar cruzar zonas donde se desconozca la profundidad o fuerza del agua.

Las autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones lluviosas y posibles afectaciones que puedan registrarse durante la tarde.