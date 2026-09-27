¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 4 - 0 - 3.
Números más buscados
Los números favoritos de Chakatín son: 70 - 40 - 07 - 04 - 74
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026:
PRIMER PREMIO: 8514
Letras: DABD
Serie: 7
Folio: 15
SEGUNDO PREMIO: 5903
TERCER PREMIO: 6831