¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026.

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Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 4 - 0 - 3.

Números más buscados

Los números favoritos de Chakatín son: 70 - 40 - 07 - 04 - 74

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026:

PRIMER PREMIO: 8514

Letras: DABD

Serie: 7

Folio: 15

SEGUNDO PREMIO: 5903

TERCER PREMIO: 6831