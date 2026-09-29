Presupuesto del Canal de Panamá 2027: aprueban B/.5,555 millones y estos serán los aportes al Estado

El presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 recibió la aprobación, en tercer debate, del pleno de la Asamblea Nacional, por un monto total de B/.5,555.3 millones. Es el primero bajo la administración de una mujer, la ingeniera Ilya Espino de Marotta, y fue preparado frente a retos naturales y geopolíticos.

El Proyecto de Ley No. 701, que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, fue aprobado con 58 votos a favor. El documento estima B/.1,784.5 millones en gastos de operación y aportes al Tesoro Nacional por B/.3,607.8 millones.

Este instrumento jurídico toma en cuenta los pronósticos de tránsito, según las proyecciones del comercio, la industria marítima, la condición económica de los mercados y las rutas que sirve el Canal, considerando la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño y las restricciones hídricas que pueden limitar la capacidad operativa y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico.

Al aprobarse estos recursos económicos, la ACP contará con el instrumento requerido para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2035, que busca garantizar que la vía interoceánica continúe funcionando de manera segura, continua, eficiente, rentable y neutral, tal como lo establecen las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

Durante la fase de conveniencia e inconveniencia, un sector de los parlamentarios centró la discusión en la necesidad de mantener el proceso de diálogo con los moradores de la cuenca de Río Indio, el futuro de su reasentamiento y una indemnización para las familias. También se abordó el aporte de este activo, que contribuye al Presupuesto del Estado y al desarrollo nacional.

Aportes aumentan en B/.414 millones

Según los datos suministrados por la administradora de la ACP durante los diferentes debates, los aportes directos al Estado se estiman en B/.3,607 millones, unos B/.414 millones más que el monto aprobado para la vigencia fiscal 2025-2026, favoreciendo los ingresos nacionales.

El documento financiero, aseguraron los funcionarios de la entidad, desarrolla el plan estratégico para mantener la competitividad del principal motor económico del país y su relevancia para el comercio global, conservando la infraestructura existente e identificando oportunidades para mejorar su capacidad y responder a la evolución de la industria marítima.

Asimismo, sustenta la fase de planificación y precalificación para la adjudicación formal, durante este periodo, de las concesiones de las dos nuevas terminales portuarias ubicadas en Corozal e Isla Telfers, así como del nuevo gasoducto interoceánico.

La estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027 y no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes.

En el segundo y tercer debate estuvieron presentes la administradora de la vía interoceánica, ingeniera Ilya Espino de Marotta, y la Junta Directiva, presidida por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien agradeció el apoyo del Parlamento.