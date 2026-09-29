Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 11:38

Presupuesto del Canal de Panamá 2027: aprueban B/.5,555 millones y estos serán los aportes al Estado

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2027.

Presupuesto del Canal de Panamá 2027.

Presupuesto del Canal de Panamá 2027.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

El presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 recibió la aprobación, en tercer debate, del pleno de la Asamblea Nacional, por un monto total de B/.5,555.3 millones. Es el primero bajo la administración de una mujer, la ingeniera Ilya Espino de Marotta, y fue preparado frente a retos naturales y geopolíticos.

El Proyecto de Ley No. 701, que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, fue aprobado con 58 votos a favor. El documento estima B/.1,784.5 millones en gastos de operación y aportes al Tesoro Nacional por B/.3,607.8 millones.

Este instrumento jurídico toma en cuenta los pronósticos de tránsito, según las proyecciones del comercio, la industria marítima, la condición económica de los mercados y las rutas que sirve el Canal, considerando la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño y las restricciones hídricas que pueden limitar la capacidad operativa y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico.

Al aprobarse estos recursos económicos, la ACP contará con el instrumento requerido para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2035, que busca garantizar que la vía interoceánica continúe funcionando de manera segura, continua, eficiente, rentable y neutral, tal como lo establecen las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

Durante la fase de conveniencia e inconveniencia, un sector de los parlamentarios centró la discusión en la necesidad de mantener el proceso de diálogo con los moradores de la cuenca de Río Indio, el futuro de su reasentamiento y una indemnización para las familias. También se abordó el aporte de este activo, que contribuye al Presupuesto del Estado y al desarrollo nacional.

Aportes aumentan en B/.414 millones

Según los datos suministrados por la administradora de la ACP durante los diferentes debates, los aportes directos al Estado se estiman en B/.3,607 millones, unos B/.414 millones más que el monto aprobado para la vigencia fiscal 2025-2026, favoreciendo los ingresos nacionales.

El documento financiero, aseguraron los funcionarios de la entidad, desarrolla el plan estratégico para mantener la competitividad del principal motor económico del país y su relevancia para el comercio global, conservando la infraestructura existente e identificando oportunidades para mejorar su capacidad y responder a la evolución de la industria marítima.

Asimismo, sustenta la fase de planificación y precalificación para la adjudicación formal, durante este periodo, de las concesiones de las dos nuevas terminales portuarias ubicadas en Corozal e Isla Telfers, así como del nuevo gasoducto interoceánico.

La estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027 y no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes.

En el segundo y tercer debate estuvieron presentes la administradora de la vía interoceánica, ingeniera Ilya Espino de Marotta, y la Junta Directiva, presidida por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien agradeció el apoyo del Parlamento.

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