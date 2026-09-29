MINSA inspecciona casas de citas en San Miguelito: ¿qué deben cumplir para evitar sanciones?

Este martes 29 de septiembre, el Ministerio de Salud ( MINSA ) realizó un operativo en diferentes casas de citas de San Miguelito, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias que deben mantener estos establecimientos para evitar multas y sanciones.

De acuerdo con el director regional del MINSA en San Miguelito, Algis Torres, durante la inspección se observó un carné de salud que será investigado. La autoridad enfatizó que también se busca corroborar que los productos que se vendan estén regulados y, en caso de brindar alimentos, que estos se encuentren en buen estado.

¿Qué verifica el MINSA en las casas de citas?

Estos establecimientos cuentan con servicios de lavandería y limpieza. Asimismo, a los usuarios que pagan por el servicio de habitación se les proporcionan toallas y sábanas limpias, así como jabones.

El MINSA informó a la ciudadanía que, en caso de visitar estos lugares, debe tener en cuenta que los colchones y las sábanas deben encontrarse en buen estado, además de contar con baños adecuados.