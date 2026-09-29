Lionel Messi: dónde ver su último partido con la Selección de Argentina

Una de las grandes estrellas del fútbol, Lionel Messi , se despedirá de la Selección Argentina el próximo martes 6 de octubre de 2026, cuando la Albiceleste se enfrente a Benín en un partido amistoso que se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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¿A qué horas será el último partido de Messi?

El pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m. en Argentina, lo que corresponde a las 6:00 p.m. en Panamá.

¿Dónde disfrutar el partido?

El juego será transmitido por RPC Canal 4, con la previa a partir de las 5:00 p.m.

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Lionel Messi confirma su retiro de la Selección Argentina

Messi había anunciado su retiro de la Selección Argentina en agosto, a través de una carta publicada en sus redes sociales.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, manifestó el futbolista en su mensaje. La carta, según explicó el propio Messi, había sido escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, pero señaló que tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto, quedó aún más convencido de su decisión.

Posteriormente, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Messi disputará este partido ante Benín como despedida de la selección en el estadio Monumental.

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Los logros de Messi

A lo largo de su carrera, Messi ha conseguido importantes reconocimientos individuales y colectivos, entre ellos:

8 Balones de Oro.

6 Botas de Oro europeas.

3 premios The Best de la FIFA.

Máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Máximo goleador histórico del FC Barcelona.

Campeón del Mundial de Qatar 2022.

Campeón de la Copa América 2021 y 2024.

Finalmente, Messi continuará en el fútbol la despedida corresponde a su etapa con la Selección Argentina, no a su carrera como futbolista profesional.

Messi continúa vinculado al Inter Miami, club con el que renovó su contrato hasta el final de la temporada 2028.