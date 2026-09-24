VIH en Panamá: Minsa y CSS unificarán tratamientos antirretrovirales

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) avanzan en la unificación de los esquemas de tratamiento antirretroviral para el VIH en Panamá, con el objetivo de homologar medicamentos y normas de atención y facilitar que los pacientes mantengan la continuidad de su tratamiento dentro del sistema público de salud.

La medida forma parte del Plan Integrado Nacional de VIH, mediante el cual ambas instituciones buscan coordinar los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento para la población asegurada y no asegurada.

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¿Qué cambiará en el tratamiento del VIH entre Minsa y CSS?

Uno de los principales objetivos es que Minsa y CSS manejen esquemas homologados de medicamentos antirretrovirales y criterios de atención.

Esto busca facilitar la movilidad de los pacientes dentro del sistema público de salud y evitar interrupciones en el tratamiento independientemente de la instalación a la que acudan. El plan contempla además la dispensación multimensual de medicamentos, que permitirá entregar tratamientos para períodos de dos o más meses.

La estrategia también incluye medidas para fortalecer el abastecimiento y la logística, con el propósito de garantizar la disponibilidad oportuna de los medicamentos.

El asesor del Despacho Superior del Minsa, Alex González, señaló que la coordinación entre las instituciones busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público y avanzar hacia una atención integrada.

Por su parte, el subdirector nacional de Atención Primaria de Salud de la CSS, Hiram Martín, destacó la necesidad de coordinar las acciones asistenciales y logísticas para garantizar la continuidad de la atención.

Panamá busca eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH

Otra de las prioridades establecidas es avanzar hacia la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH.

El jefe de la Sección de VIH/SIDA del Minsa, Carlos Chávez, explicó que la estrategia contempla acceso gratuito a la atención, diagnóstico oportuno durante el embarazo y seguimiento para reducir el riesgo de transmisión del virus a los bebés.

Además, el plan incorpora acciones de prevención, investigación y promoción de la salud, así como medidas dirigidas a reducir el estigma y la discriminación asociados al VIH.

Chávez recomendó a la población realizarse oportunamente la prueba de VIH, debido a que un diagnóstico temprano permite comenzar el tratamiento y alcanzar una carga viral indetectable.

Una persona con VIH que mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmite el virus por vía sexual, principio conocido como indetectable = intransmisible (I=I).