Ballet Nacional de Panamá presenta "El lago de los cisnes" en histórico teatro de Brasil

El talento de 44 bailarines panameños llegó al emblemático Teatro Quitandinha, en Brasil, con la presentación de “El lago de los cisnes”, de Piotr Ilich Chaikovski. El espectáculo formó parte de una agenda orientada a proyectar internacionalmente las artes escénicas de Panamá y fortalecer la cooperación cultural entre ambos países.

La delegación del Ballet Nacional de Panamá estuvo integrada por bailarines, personal técnico y de producción, además de representantes del Patronato del Teatro Nacional. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que la presentación permitió mostrar en el extranjero el trabajo, la disciplina y la preparación de los artistas panameños.

Panamá y Brasil fortalecen cooperación cultural

Como parte de la agenda, el Ministerio de Cultura de Panamá y el Instituto Redemptor suscribieron un Acuerdo de Cooperación Cultural en la Obra Social Leste Um – O Sol, ubicada en el barrio Jardim Botânico, en Río de Janeiro. El documento fue firmado por el padre Omar, rector del Santuario Cristo Redentor y presidente del Instituto Redemptor, y la ministra Herrera, con la presencia del cónsul general de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles.

El acuerdo contempla iniciativas sobre patrimonio cultural, turismo sostenible y religioso, intercambio artístico y creativo, además de exposiciones de artes visuales, artesanías, arqueología, antropología y etnografía. La delegación también visitó el Santuario Cristo Redentor como parte de las actividades destinadas a estrechar los vínculos entre instituciones panameñas y brasileñas.