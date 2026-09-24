Corredor Norte: cerrado acceso de Villa Lucre hacia Tinajitas por derrame de aceite

Los conductores que utilizan el Corredor Norte continúan enfrentando afectaciones debido al derrame de aceite vegetal registrado en la vía. La Empresa Nacional de Autopista (ENA) mantiene cerrado el acceso desde Villa Lucre hacia Tinajitas, en dirección a Albrook, mientras continúan los trabajos en el área.

La empresa aclaró que la vía principal del Corredor Norte permanece habilitada, por lo que la restricción no implica el cierre completo de la autopista.

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¿Cuál es el desvío por el cierre en Villa Lucre?

Debido al cierre del acceso desde Villa Lucre hacia Tinajitas, ENA indicó que los conductores deben dirigirse hacia Brisas del Golf para realizar el retorno.

USUARIOS DEL CORREDOR NORTE:



Se mantiene cierre del acceso desde Villa Lucre hacia Tinajitas sentido Albrook por derrame de aceite vegetal. Desvíos hacia Brisas del Golf para realizar retorno, la vía principal del Corredor Norte se mantiene habilitada.



Agradecemos su compresión — ENA Corredores (@ENACorredoresPA) September 24, 2026

Además, se mantiene una reducción de carriles en dirección a Albrook, desde La T de Torrijos Carter hasta La Fula, debido a los trabajos de limpieza de arena utilizada en la calzada tras el derrame.

En este tramo permanecen temporalmente cerrados:

Carril del hombro.

Carril de baja velocidad.

Los carriles medio y de alta velocidad permanecen habilitados.

Velocidad máxima de 40 km/h en el área de los trabajos

ENA estableció una velocidad máxima de 40 km/h en el área donde se desarrollan las labores de limpieza.

Los conductores deben reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y atender las señalizaciones e indicaciones mientras continúen los trabajos.

El derrame de aceite vegetal ha generado afectaciones en distintos puntos del Corredor Norte y mantiene a equipos trabajando en la limpieza de la calzada.