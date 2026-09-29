Panamá fue elegido para ejercer la Primera Vicepresidencia del 63.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encuentro regional que reúne a las autoridades sanitarias de las Américas en Washington, Estados Unidos, para abordar políticas, cooperación y nuevos desafíos en salud pública.

La delegación panameña está encabezada por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, acompañado por la directora general de Salud, Yelkys Gill; la directora de Planificación, Yamileth Cortés; y la representante de la Oficina de Asuntos Internacionales, Lilia Salcedo de Morales.

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Panamá asume Primera Vicepresidencia del Consejo Directivo de la OPS

La OPS confirmó que Chile fue elegido para ocupar la Presidencia del 63.º Consejo Directivo, mientras que Panamá y Antigua y Barbuda fueron escogidos para la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Durante la jornada, Zambrano intervino en representación de Panamá en la presentación del Informe Anual del director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva.

Como parte de la agenda, la delegación panameña también sostuvo una reunión bilateral con representantes de los equipos de Sistemas y Servicios de Salud y Fuerza de Trabajo en Salud de la OPS/OMS.

Panamá trabaja en plataforma para gestionar recurso humano en salud

Durante la reunión se realizó una demostración del Sistema de Información de Recursos Humanos para la Salud, herramienta que Panamá desarrolla con acompañamiento técnico de la OPS.

La plataforma busca mejorar la disponibilidad y el análisis de información sobre el personal sanitario para apoyar la planificación y la toma de decisiones.

La delegación también conoció avances en el uso de inteligencia artificial (IA) para analizar equipos médicos básicos y proyectar las necesidades de capital humano en el sector salud.

Además, fue presentado el Campo Virtual de Capacitación, una plataforma que facilita a los países miembros el acceso a cursos y espacios de formación virtual.

El 63.º Consejo Directivo de la OPS se desarrolla en Washington, D.C., y reúne a ministros y otras altas autoridades para debatir los principales desafíos sanitarios de las Américas y considerar nuevas políticas, estrategias y planes de acción regionales.