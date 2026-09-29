Ciudad de la Salud realiza mastectomía y reconstrucción inmediata a paciente con cáncer de mama

La Ciudad de la Salud alcanza unos 30 procedimientos oncológicos realizados en conjunto con cirugía plástica desde 2023, como parte de una atención que permite retirar tejido afectado por cáncer de mama y, cuando las condiciones de la paciente lo permiten, iniciar inmediatamente su reconstrucción. En esta ocasión, una mujer de 47 años fue sometida a una mastectomía total de la mama derecha, seguida de una reconstrucción mamaria inmediata.

La paciente presentaba un cáncer de mama in situ extenso, en etapa 0, detectado mediante mamografía y confirmado posteriormente por biopsia. Aunque se trataba de una enfermedad en etapa temprana, los estudios mostraron una importante extensión dentro de la glándula mamaria, por lo que la mastectomía total fue indicada para lograr el control local de la enfermedad, explicó el cirujano oncólogo, Dr. César Díaz.

¿En qué consiste la mastectomía y reconstrucción mamaria?

La mastectomía total consiste en retirar la glándula mamaria afectada, procurando preservar la mayor cantidad de piel posible para facilitar la reconstrucción posterior del seno. Durante la intervención también se realiza la estadificación, proceso mediante el cual los médicos determinan la extensión, el tamaño y cuánto se ha propagado el cáncer en el cuerpo desde su lugar de origen. Mediante la biopsia de uno de los ganglios axilares, el equipo médico puede conocer si existe compromiso ganglionar.

El trabajo conjunto entre ambas especialidades forma parte de la experiencia que Ciudad de la Salud ha desarrollado durante aproximadamente tres años. A su vez, el cirujano oncólogo Dr. Iván Díaz, quien también participó en la cirugía, explicó que, además de los procedimientos oncológicos terapéuticos y de reducción de riesgo, se han realizado resecciones amplias con reconstrucciones inmediatas de piel y otros tejidos blandos.

El cirujano plástico y reconstructivo, Dr. John Davis, desarrolló la segunda etapa de la intervención, que incluyó un expansor mamario, dispositivo con cubierta de silicón que se coloca inicialmente vacío y luego se va llenando progresivamente para alcanzar un volumen similar al de la mama sana. Posteriormente, puede sustituirse por un implante definitivo y complementar el resultado con grasa de la propia paciente, según las necesidades de cada caso, explicó el galeno.

El objetivo de este abordaje va más allá del resultado quirúrgico, porque permite avanzar simultáneamente en el tratamiento del cáncer y en la recuperación física y emocional de la paciente.

Especialistas recomiendan controles para detectar el cáncer de mama

Los especialistas recomiendan a las mujeres mantener disciplina en sus controles de salud y realizarse una evaluación clínica anual, especialmente después de los 40 años. Además, aconsejan realizarse una mamografía una vez al año, aun cuando no existan síntomas, y complementar la valoración médica con un ultrasonido cuando corresponda.

También destacaron la importancia de mantener actividad física y atender de manera oportuna cualquier cambio detectado.