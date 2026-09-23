CSS capacita a 120 profesionales con simulación avanzada en la Ciudad de la Salud

Unos 120 profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS) participaron en una capacitación con simulación avanzada, en la que se utilizaron maniquíes de cuerpo completo de alta tecnología e imágenes proyectadas en gran formato. La metodología permitió evaluar en tiempo real la técnica, la comunicación y el trabajo en equipo.

“Durante la capacitación, médicos especialistas, residentes, internos y personal de enfermería pusieron a prueba sus destrezas en talleres prácticos que abarcaron desde suturas hasta el manejo crítico de hemorragias posparto y emergencias obstétricas”, detalló la CSS.

La doctora Tatiana Carles, directora del Centro de Simulación Avanzada de la Ciudad de la Salud (CIDELAS), explicó que el objetivo de la capacitación es preparar a los profesionales antes de atender directamente a los pacientes.

Profesionales reciben entrenamiento especializado

La capacitación formó parte de la Semana de la Simulación, una jornada de alta especialización desarrollada en el Centro de Simulación Avanzada de CIDELAS. Además, contó con instructores nacionales e internacionales mediante una alianza con Augusta University, de Estados Unidos.

“Entre las innovaciones presentadas destacó el entrenamiento en POCUS (Point-of-Care Ultrasound), herramienta que permite realizar evaluaciones ecográficas ultrarrápidas a la cabecera del paciente, para agilizar la toma de decisiones clínicas sin reemplazar los estudios radiológicos formales”, destacó la CSS.