Panamá vs. Nueva Zelanda: desde qué hora ver el partido de este jueves

Selección de Panamá ante India, 25 de septiembre de 2026. FEPAFUT

Por Ana Canto El partido de la Selección de Panamá ante Nueva Zelanda, este jueves 1 de octubre, podrá verse EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV, con la previa desde las 12:00 medianoche y el pitazo inicial a la 1:00 a.m., desde el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

Thomas Christiansen habla antes del Panamá vs. Nueva Zelanda En la previa del encuentro, Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor de Panamá, destacó la ilusión que existe dentro del grupo por disputar este partido en territorio japonés y reconoció la dificultad que representará enfrentarse a una selección que viene de competir en la Copa Mundial 2026.

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