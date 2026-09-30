Panamá vs. Nueva Zelanda: desde qué hora ver el partido de este jueves

El partido de la Selección de Panamá ante Nueva Zelanda, este jueves 1 de octubre, podrá verse EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV, con la previa desde las 12:00 medianoche y el pitazo inicial a la 1:00 a.m., desde el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
La Marea Roja se enfrentará en este nuevo partido luego de igualar 1-1 ante India en su anterior encuentro.
Calendario de Panamá durante su gira por Asia
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1 de octubre: Panamá vs. Nueva Zelanda.
5 de octubre: Japón o Ecuador vs. Panamá.