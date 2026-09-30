Marea Roja Deportes -  30 de septiembre de 2026 - 12:10

Panamá vs. Nueva Zelanda: desde qué hora ver el partido de este jueves

La Selección de Panamá disputará un nuevo encuentro de su gira asiática este jueves 1 de octubre, cuando se enfrente a Nueva Zelanda.

Selección de Panamá ante India

Selección de Panamá ante India, 25 de septiembre de 2026.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

El partido de la Selección de Panamá ante Nueva Zelanda, este jueves 1 de octubre, podrá verse EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV, con la previa desde las 12:00 medianoche y el pitazo inicial a la 1:00 a.m., desde el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

Thomas Christiansen habla antes del Panamá vs. Nueva Zelanda

En la previa del encuentro, Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor de Panamá, destacó la ilusión que existe dentro del grupo por disputar este partido en territorio japonés y reconoció la dificultad que representará enfrentarse a una selección que viene de competir en la Copa Mundial 2026.

La Marea Roja se enfrentará en este nuevo partido luego de igualar 1-1 ante India en su anterior encuentro.

Calendario de Panamá durante su gira por Asia

  • 1 de octubre: Panamá vs. Nueva Zelanda.

  • 5 de octubre: Japón o Ecuador vs. Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Nuevo centro para habitantes de calle en Panamá: así será el espacio para 220 personas

Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa este sábado en Panamá

Campaña contra el cáncer en Panamá: estas son las actividades programadas para octubre

Recomendadas

Más Noticias