PRD respalda reformas electorales y rechaza pronunciamientos unilaterales dentro del partido

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) informó que su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN), con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptaron la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, relacionada con las posiciones institucionales del colectivo y las reformas electorales.

Según lo comunicado por el partido, la resolución establece que las posiciones institucionales del PRD deben surgir del debate y de las decisiones colegiadas adoptadas por sus organismos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Diputados y dirigentes del PRD se reúnen para definir posición sobre reformas electorales

¿Qué establece la nueva resolución del PRD?

Mediante la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, la dirección nacional del partido comunicó cuatro puntos principales:

Reafirma que las posiciones institucionales deben surgir del debate y la decisión colegiada de los organismos del partido.

Rechaza los pronunciamientos unilaterales emitidos a nombre del colectivo.

Ratifica su respaldo a la propuesta de reformas electorales.

Expresa su apoyo a la bancada del PRD en la Asamblea Nacional.

“La institucionalidad, el respeto a los estatutos y las decisiones de la mayoría deben prevalecer”, señaló el colectivo al divulgar la resolución. “La institucionalidad, el respeto a los estatutos y las decisiones de la mayoría deben prevalecer”, señaló el colectivo al divulgar la resolución.

Resolución Oficial



El Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Directivo Nacional del PRD, con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptaron la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD.



Mediante esta resolución, la dirección nacional reafirma que las posiciones… pic.twitter.com/RTvq1YAo38 — PRD Panamá (@PRDesPanama) September 30, 2026

La decisión se produce en medio del debate político sobre las reformas electorales. El PRD ya había incluido entre sus posiciones institucionales el respaldo a cambios electorales y constitucionales que, según su declaración política de noviembre de 2025, busquen fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la transparencia.

La resolución comunicada ahora establece la posición de los organismos mencionados del PRD y su respaldo a las actuaciones de su bancada legislativa en torno a la propuesta de reformas electorales.