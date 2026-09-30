PRD respalda reformas electorales y rechaza pronunciamientos unilaterales dentro del partido

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) informó que su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN), con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptaron la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, relacionada con las posiciones institucionales del colectivo y las reformas electorales.
Contenido de interés: Diputados y dirigentes del PRD se reúnen para definir posición sobre reformas electorales
¿Qué establece la nueva resolución del PRD?
Mediante la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, la dirección nacional del partido comunicó cuatro puntos principales:
-
Reafirma que las posiciones institucionales deben surgir del debate y la decisión colegiada de los organismos del partido.
Rechaza los pronunciamientos unilaterales emitidos a nombre del colectivo.
Ratifica su respaldo a la propuesta de reformas electorales.
Expresa su apoyo a la bancada del PRD en la Asamblea Nacional.
La decisión se produce en medio del debate político sobre las reformas electorales. El PRD ya había incluido entre sus posiciones institucionales el respaldo a cambios electorales y constitucionales que, según su declaración política de noviembre de 2025, busquen fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la transparencia.
La resolución comunicada ahora establece la posición de los organismos mencionados del PRD y su respaldo a las actuaciones de su bancada legislativa en torno a la propuesta de reformas electorales.