Política Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 13:26

PRD respalda reformas electorales y rechaza pronunciamientos unilaterales dentro del partido

El CEN y el Consejo Directivo Nacional del PRD aprobaron una resolución que respalda las reformas electorales y a su bancada en la Asamblea Nacional.

PRD respalda reformas electorales

PRD respalda reformas electorales

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) informó que su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN), con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptaron la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, relacionada con las posiciones institucionales del colectivo y las reformas electorales.

Según lo comunicado por el partido, la resolución establece que las posiciones institucionales del PRD deben surgir del debate y de las decisiones colegiadas adoptadas por sus organismos.

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¿Qué establece la nueva resolución del PRD?

Mediante la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, la dirección nacional del partido comunicó cuatro puntos principales:

  • Reafirma que las posiciones institucionales deben surgir del debate y la decisión colegiada de los organismos del partido.

  • Rechaza los pronunciamientos unilaterales emitidos a nombre del colectivo.

  • Ratifica su respaldo a la propuesta de reformas electorales.

  • Expresa su apoyo a la bancada del PRD en la Asamblea Nacional.

“La institucionalidad, el respeto a los estatutos y las decisiones de la mayoría deben prevalecer”, señaló el colectivo al divulgar la resolución. “La institucionalidad, el respeto a los estatutos y las decisiones de la mayoría deben prevalecer”, señaló el colectivo al divulgar la resolución.

La decisión se produce en medio del debate político sobre las reformas electorales. El PRD ya había incluido entre sus posiciones institucionales el respaldo a cambios electorales y constitucionales que, según su declaración política de noviembre de 2025, busquen fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la transparencia.

La resolución comunicada ahora establece la posición de los organismos mencionados del PRD y su respaldo a las actuaciones de su bancada legislativa en torno a la propuesta de reformas electorales.

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