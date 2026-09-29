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Miembros del PRD abordan reformas electorales sin participación de la secretaria general

Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presidentes de área del colectivo se reunieron este martes en un restaurante para analizar el proyecto de Reformas Electorales y definir su posición. En este encuentro no estuvo presente la secretaria general del colectivo, Balbina Herrera. El presidente del colectivo, Benicio Robinson, sí participó en la reunión y dio declaraciones.