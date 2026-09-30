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Comisión recomienda al presidente Mulino puesta en marcha temporal de la mina para su "cierre ordenado"

Este miércoles fue entregado el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial conformada para evaluar el futuro de la mina de cobre en Donoso.

Esta comisión estaba conformada por los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes recomendaron la apertura de la mina para su “cierre ordenado”.