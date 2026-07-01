Shirley Castañeda es electa presidenta de la Asamblea Nacional

La diputada de Realizando Metas (RM), Shirley Castañeda , fue electa este 1 de julio como presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027, tras obtener 42 votos durante la instalación de la Primera Legislatura del Tercer Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027.

Con este resultado, Castañeda asumirá la presidencia del Órgano Legislativo durante el próximo año legislativo.

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Shirley Castañeda: Así quedó la votación

La candidatura de Shirley Castañeda recibió el respaldo de 42 diputados, superando ampliamente la mayoría simple de 36 votos requerida para ganar la elección.

Por su parte, la diputada Grace Hernández, postulada por las bancadas Vamos y Seguimos, obtuvo 21 votos.

En tanto, los ocho diputados de la bancada Panameñista cumplieron con la decisión anunciada previamente y se abstuvieron de participar en la votación para la Presidencia de la Asamblea Nacional.

La diputada de Realizando Metas, Shirley Castañedas (@ShirleyCastRM), resultó electa nueva presidenta de la Asamblea Nacional con 42 votos a favor, para el nuevo periodo legislativo 2026-2027.



La diputada @Grace_diputada Hernández, postulada por las bancadas Vamos y Seguimos,… pic.twitter.com/aUeWLP6SgI — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

Nueva presidenta del Legislativo

Con su elección, Shirley Castañeda dirigirá los debates y sesiones del pleno legislativo durante el periodo 2026-2027, en una etapa marcada por la discusión de importantes proyectos de ley y la relación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

La elección se desarrolló durante la sesión de instalación del nuevo periodo ordinario, en la que los 71 diputados escogieron a la nueva Junta Directiva que conducirá el Legislativo durante el próximo año.

Resultado de la votación