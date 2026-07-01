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Asamblea Nacional EN VIVO: Discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda

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Desde la Asamblea Nacional EN VIVO: siga minuto a minuto la elección del nuevo presidente legislativo y discurso del mandatario José Raúl Mulino.

Por Redacción SEO

Este miércoles 1 de julio, la Asamblea Nacional de Panamá escogió a la nueva Junta Directiva 2026-2027, en la que los diputados escogerán al nuevo presidente del órgano legislativo e instalarán la primera legislatura del tercer periodo anual de sesiones ordinarias 2026-2027.

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Discurso de Shirley Castañeda presidenta de la Asamblea Nacional

Discurso de Jorge Herrera, presidente saliente de la Asamblea Nacional

Presidente José Raúl Mulino saluda al cuerpo diplomático

Presidente José Raúl Mulino llega a la Asamblea Nacional

Asamblea Nacional envía comitiva para comunicar al presidente su instalación

Juramentan al primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional

Manuel Cheng es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional

Avanzan las votaciones para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

Inician las votaciones por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional

Postulan a Augusto Palacios para ser segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional

Postulaciones para el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional

Manuel Cohen es el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

Avanzan las votaciones para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

Inician las votaciones por primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

Inician postulaciones para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

La presidenta electa de la Asamblea Nacional Shirley Castañeda, es juramentada

Terminan las votaciones para la presidencia de la Asamblea Nacional

Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Herrera le llama la atención a diputada por extender su participación en periodo de votación

Inicia la votación en la Asamblea Nacional para escoger al nuevo presidente

Discurso del presidente Mulino: Temas que podría abordar el próximo 1 de julio

“Tema de canasta básica, salud, medicamentos, seguridad ciudadana entre otros temas, es un discurso muy esperado, va a traer mucha información, muchas noticias positivas para el pueblo panameño”, José Ramón Icaza, ministro de Asuntos para el Canal, sobre el discurso del presidente José Raúl Mulino.

Inician actos protocolares en la Asamblea Nacional para el primer llamado

Asamblea Nacional: ¿Cuántos votos se necesitan para elegir al nuevo presidente?

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Bancada Panameñista se abstendrá de votar por la Presidencia de la Asamblea

¿Quién es Shirley Castañeda? La candidata a presidir la Asamblea Nacional

Conozca quién es Shirley Castañeda, la diputada postulada para presidir la Asamblea Nacional en el periodo legislativo 2026-2027 y respaldada por la bancada oficialista.

Nota completa: ¿Quién es Shirley Castañeda? La candidata a presidir la Asamblea Nacional

Diputados piden que la ceremonia de instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se haga a tiempo

"Hemos pedido al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herreras que este año no pase lo bochornoso que fue el año pasado de tener a diplomáticos y autoridades aquí por seis horas sin que se instalara la Asamblea. Estén los votos o no estén los votos para el candidato de preferencia de cualquiera, se arranque puntualmente", diputado Jorge Bloise.

Betserai Richards retira su candidatura y respalda a Grace Hernández para presidir la Asamblea Nacional

El diputado Betserai Richards, declina su candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional y respalda a Grace Hernández

Nota completa: Betserai Richards declina su candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional y respalda a Grace Hernández

¿Quién es Grace Hernández? La postulante a presidir la Asamblea Nacional respaldada por Vamos

La bancada Vamos, con respaldo de MOCA, postuló a Grace Hernández para presidir la Asamblea Nacional. Conozca quién es y cuáles son sus principales propuestas.

Nota completa: ¿Quién es Grace Hernández? La postulante a presidir la Asamblea Nacional respaldada por Vamos

¿Qué pasará hoy en la Asamblea Nacional?

Hoy el presidente de la República, José Raúl Mulino, brindará su discurso a la Nación y será instalada la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional

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