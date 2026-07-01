Asamblea Nacional EN VIVO: Discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda

Betserai Richards retira su candidatura y respalda a Grace Hernández para presidir la Asamblea Nacional

El diputado Betserai Richards, declina su candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional y respalda a Grace Hernández

Nota completa: Betserai Richards declina su candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional y respalda a Grace Hernández