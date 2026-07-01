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Asamblea Nacional EN VIVO: Discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda
Desde la Asamblea Nacional EN VIVO: siga minuto a minuto la elección del nuevo presidente legislativo y discurso del mandatario José Raúl Mulino.
Este miércoles 1 de julio, la Asamblea Nacional de Panamá escogió a la nueva Junta Directiva 2026-2027, en la que los diputados escogerán al nuevo presidente del órgano legislativo e instalarán la primera legislatura del tercer periodo anual de sesiones ordinarias 2026-2027.
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