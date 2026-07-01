Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 07:39

Betserai Richards retira su candidatura y respalda a Grace Hernández para presidir la Asamblea Nacional

El diputado Betserai Richards anunció que retira su candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.

Betserai Richards retira su candidatura

Betserai Richards retira su candidatura

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Betserai Richards anunció este martes que retiró su aspiración a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027 y expresó su respaldo a la candidatura de su compañera de bancada, Grace Hernández.

La decisión, según explicó el diputado, responde a una solicitud realizada por las bancadas independientes Vamos y MOCA, con el objetivo de concentrar el apoyo del bloque opositor en una sola candidatura para la presidencia del Órgano Legislativo.

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"Atendiendo la solicitud de las bancadas de VAMOS y MOCA, de desistir de mi aspiración a la Presidencia de la Asamblea 2026-2027, para concentrar el respaldo en la candidatura de mi compañera Grace Hernández, he decidido retirar mi aspiración y respaldar su postulación", expresó Richards. "Atendiendo la solicitud de las bancadas de VAMOS y MOCA, de desistir de mi aspiración a la Presidencia de la Asamblea 2026-2027, para concentrar el respaldo en la candidatura de mi compañera Grace Hernández, he decidido retirar mi aspiración y respaldar su postulación", expresó Richards.

Betserai Richards declina su candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional

Con este anuncio, Grace Hernández se consolida como la candidata respaldada por las bancadas de Vamos y MOCA para competir por la Presidencia de la Asamblea Nacional durante el periodo 2026-2027.

La nómina presentada por ambas bancadas está integrada por Grace Hernández como candidata a presidenta, Lenín Ulate como primer vicepresidente y Augusto Palacios como segundo vicepresidente.

La elección de la nueva Junta Directiva se desarrolla durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, donde los diputados definirán quién dirigirá el Legislativo durante el próximo año.

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