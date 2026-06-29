Asamblea Nacional: ¿Quién es el presidente actual del Órgano Legislativo?

El diputado panameñista Jorge Herrera es el actual presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, cargo que ocupa durante el presente periodo legislativo tras ser elegido por el pleno de diputados.

Como máxima autoridad del Órgano Legislativo, Herrera tiene la responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias, garantizar el cumplimiento del Reglamento Orgánico del Régimen Interno y representar legalmente a la Asamblea Nacional ante las demás instituciones del Estado.

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Entre sus principales funciones se encuentra convocar, abrir, suspender y clausurar las sesiones del pleno, así como moderar los debates entre los diputados y velar por el orden durante las discusiones legislativas.

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¿Cuáles son las funciones del presidente de la Asamblea Nacional?

Asimismo, el presidente de la Asamblea debe firmar las leyes y resoluciones aprobadas por el pleno para continuar con el trámite constitucional correspondiente, además de administrar el presupuesto del Órgano Legislativo y supervisar el funcionamiento administrativo de la institución.

Otra de sus responsabilidades es designar a los diputados que integran las distintas comisiones permanentes de trabajo, donde se analizan y discuten los proyectos de ley antes de ser llevados al pleno para su debate y votación.

El presidente de la Asamblea Nacional es elegido por los diputados al inicio de cada Primera Legislatura, que comienza el 1 de julio de cada año, y ejerce sus funciones durante un año legislativo, con la posibilidad de ser reelegido si cuenta con el respaldo del pleno.

Este cargo es considerado uno de los más importantes dentro de la estructura del Estado panameño, debido a su papel en la conducción del proceso legislativo y en la representación institucional de la Asamblea Nacional.