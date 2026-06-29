Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 07:47

Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva este 1 de julio: así será la sesión

La Asamblea Nacional iniciará un nuevo periodo ordinario este 1 de julio con la elección de la nueva junta directiva. Conozca cómo se desarrollará la sesión.

Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva

Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva

Asamblea Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asamblea Nacional iniciará este 1 de julio un nuevo periodo ordinario de sesiones con la elección de la junta directiva que estará al frente del Órgano Legislativo durante el próximo año.

La jornada genera expectativa por las negociaciones que mantienen las distintas bancadas para definir quién ocupará la presidencia del Parlamento, así como los demás cargos de la directiva.

Contenido de interes: Gran caminata por la paz y la familia reúne a cientos de personas en la ciudad de Panamá

Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva: sesión iniciará con el acto protocolar

El diputado Jorge Herrera aseguró que la sesión se desarrollará sin los retrasos registrados en años anteriores y afirmó que se respetará el horario establecido.

"Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso con el país; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada", manifestó. "Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso con el país; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada", manifestó.

Herrera explicó que la jornada comenzará a las 8:00 a.m. con el acto protocolar de izada de la bandera.

"A las 8:00 a.m. nosotros vamos a estar izando la Bandera y, si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos", expresó. "A las 8:00 a.m. nosotros vamos a estar izando la Bandera y, si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos", expresó.

Expectativa por la nueva junta directiva

La elección de la nueva junta directiva será uno de los momentos más importantes de la sesión, ya que definirá quién presidirá la Asamblea Nacional durante el próximo periodo legislativo.

En los días previos a la votación, las distintas bancadas han sostenido conversaciones para conformar alianzas que les permitan alcanzar la mayoría de votos necesaria para dirigir el Legislativo durante el próximo año.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional: ¿Porque cada 6 meses se instala un nuevo periodo legislativo?

Vamos aspira a encabezar una nómina para la elección de la nueva directiva de la Asamblea

Análisis sobre crimen organizado, minería, nueva Directiva de la Asamblea y Fenómeno de El Niño

Recomendadas

Más Noticias