Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva este 1 de julio: así será la sesión

La Asamblea Nacional iniciará este 1 de julio un nuevo periodo ordinario de sesiones con la elección de la junta directiva que estará al frente del Órgano Legislativo durante el próximo año.
Contenido de interes: Gran caminata por la paz y la familia reúne a cientos de personas en la ciudad de Panamá
Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva: sesión iniciará con el acto protocolar
El diputado Jorge Herrera aseguró que la sesión se desarrollará sin los retrasos registrados en años anteriores y afirmó que se respetará el horario establecido.
Herrera explicó que la jornada comenzará a las 8:00 a.m. con el acto protocolar de izada de la bandera.
Expectativa por la nueva junta directiva
La elección de la nueva junta directiva será uno de los momentos más importantes de la sesión, ya que definirá quién presidirá la Asamblea Nacional durante el próximo periodo legislativo.
En los días previos a la votación, las distintas bancadas han sostenido conversaciones para conformar alianzas que les permitan alcanzar la mayoría de votos necesaria para dirigir el Legislativo durante el próximo año.