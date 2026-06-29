Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva este 1 de julio: así será la sesión

La Asamblea Nacional iniciará este 1 de julio un nuevo periodo ordinario de sesiones con la elección de la junta directiva que estará al frente del Órgano Legislativo durante el próximo año.

La jornada genera expectativa por las negociaciones que mantienen las distintas bancadas para definir quién ocupará la presidencia del Parlamento, así como los demás cargos de la directiva.

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Asamblea Nacional elegirá nueva junta directiva: sesión iniciará con el acto protocolar

El diputado Jorge Herrera aseguró que la sesión se desarrollará sin los retrasos registrados en años anteriores y afirmó que se respetará el horario establecido.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se refirió a la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias que se llevará a cabo el próximo 1 de julio: “El trauma que se vivió la vuelta pasada no se va a volver a vivir. Yo soy un tipo respetuoso de la democracia,… pic.twitter.com/6zvlyi9Rk1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

"Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso con el país; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada", manifestó. "Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso con el país; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada", manifestó.

Herrera explicó que la jornada comenzará a las 8:00 a.m. con el acto protocolar de izada de la bandera.

"A las 8:00 a.m. nosotros vamos a estar izando la Bandera y, si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos", expresó. "A las 8:00 a.m. nosotros vamos a estar izando la Bandera y, si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos", expresó.

Expectativa por la nueva junta directiva

La elección de la nueva junta directiva será uno de los momentos más importantes de la sesión, ya que definirá quién presidirá la Asamblea Nacional durante el próximo periodo legislativo.

En los días previos a la votación, las distintas bancadas han sostenido conversaciones para conformar alianzas que les permitan alcanzar la mayoría de votos necesaria para dirigir el Legislativo durante el próximo año.