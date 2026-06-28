Panamá Nacionales -  28 de junio de 2026 - 18:22

Gran caminata por la paz y la familia reúne a cientos de personas en la ciudad de Panamá

Con el lema "Caminamos por la paz y la familia", cientos de personas participaron en una caminata en la ciudad de Panamá para promover la vida y la esperanza.

Gran caminata por la paz y la familia

Gran caminata por la paz y la familia

@crplachorrera54
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Cientos de personas participaron este domingo en la capital en la Gran Caminata por la Paz y la Familia, una actividad que tuvo como lema "Caminamos por la paz y la familia, unidos por la vida y la esperanza".

La jornada congregó a familias, jóvenes, adultos mayores y representantes de distintos movimientos y organizaciones, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad con mensajes enfocados en la promoción de la paz, la unidad familiar y el respeto por la vida.

Un llamado a fortalecer la paz y la esperanza

Durante la actividad, los participantes manifestaron su compromiso con la construcción de una sociedad basada en el diálogo, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los valores familiares.

Con pancartas, banderas y mensajes alusivos a la paz, los asistentes recorrieron el trayecto establecido bajo el lema "Caminamos por la paz y la familia, unidos por la vida y la esperanza", en un ambiente de convivencia y participación ciudadana.

Actividad reunió a familias y organizaciones

La caminata se desarrolló de manera pacífica y contó con la presencia de familias completas, grupos juveniles y diversas organizaciones que se sumaron a esta iniciativa para promover la unión, la solidaridad y la esperanza.

La actividad forma parte de los esfuerzos de distintos sectores por fomentar espacios de encuentro ciudadano y reforzar la importancia de la familia y la paz como pilares fundamentales para la sociedad panameña.

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