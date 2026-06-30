Discurso del presidente Mulino: Temas que podría abordar el próximo 2 de julio

El presidente de la República, José Raúl Mulino , ofrecerá este 2 de julio de 2026 su discurso ante la Asamblea Nacional, en un contexto marcado por el inicio del nuevo período legislativo y por las recientes reuniones que sostuvo con distintas bancadas políticas.

Aunque la Presidencia no ha divulgado el contenido oficial de la intervención, diversos temas de interés nacional apuntan a formar parte del mensaje del mandatario.

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Agenda legislativa y veto de leyes

Uno de los principales ejes del discurso podría ser la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. En las últimas semanas, Mulino ha manifestado su preocupación por el número de proyectos de ley que ha vetado, al considerar que algunos contravienen la Constitución, las normas vigentes o las disposiciones fiscales del Estado.

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Se espera que el mandatario insista en la necesidad de aprobar iniciativas con sustento jurídico, técnico y social. Otro de los asuntos que podría abordar es el futuro de la actividad minera en Panamá.

Tras ordenar la conformación de un equipo interinstitucional para evaluar el tema, se prevé que ofrezca detalles sobre el proceso de análisis y los próximos pasos relacionados con el proyecto ubicado en Donoso.

Economía y finanzas públicas

El presidente también podría destacar los resultados económicos del país, el comportamiento de las finanzas públicas y los avances en el cumplimiento del Presupuesto General del Estado.

Asimismo, se espera que haga referencia a los esfuerzos del Gobierno para lograr la exclusión total de Panamá de listas internacionales relacionadas con riesgos financieros.

Relación con la Asamblea Nacional

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El mandatario podría reiterar su posición sobre la separación de poderes y el trabajo coordinado entre los órganos del Estado.

En ese contexto, se prevé que haga un llamado a fortalecer el trabajo legislativo, mejorar la asistencia a las comisiones y acelerar la discusión de proyectos considerados prioritarios para el país.

Seguridad y migración

La seguridad ciudadana y el control de la migración irregular también figuran entre los temas que podrían formar parte del discurso presidencial.

Se espera que Mulino presente un balance de las acciones desarrolladas en materia de combate al narcotráfico, pandillaje y control del flujo migratorio, además de reiterar la necesidad de fortalecer la coordinación con el Órgano Judicial.

El mensaje presidencial será seguido de cerca por diversos sectores, ya que marcará la hoja de ruta política y legislativa del Gobierno para el segundo semestre de 2026.