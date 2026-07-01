¿Quién es Grace Hernández? La postulante a presidir la Asamblea Nacional respaldada por Vamos

La bancada independiente Vamos, con el respaldo de la bancada de MOCA, anunció la postulación de la diputada Grace Hernández como candidata para presidir la Asamblea Nacional durante el periodo legislativo 2026-2027.

La nómina propuesta también está integrada por el diputado Lenín Ulate como primer vicepresidente y el diputado Augusto Palacios como segundo vicepresidente.

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El anuncio se da en el marco de la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, donde los diputados escogerán a la nueva junta directiva que dirigirá el Legislativo durante el próximo año.

Acuerdo entre Vamos y MOCA

El diputado de MOCA, José Pérez Barboni, explicó que el respaldo a Grace Hernández surgió tras un acuerdo alcanzado entre ambas bancadas, en el que se planteó la posibilidad de que cualquiera de los cuatro diputados de Vamos pudiera encabezar la candidatura del bloque opositor.

El diputado José @PerezBarboni explicó la decisión tomada por las bancadas Seguimos y Vamos de postular a su colega @Grace_diputada Hernández para la Presidencia de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/Q3Oz1xHFRH — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

"Creo que parte de la madurez política de la bancada fue presentar a la bancada Vamos la flexibilidad de que cualquiera de sus cuatro figuras, es decir, desde mi persona, el diputado Betserai, el diputado Cedeño o la diputada Grace Hernández, podrían ser los que se iban a contemplar para esta posición de abanderar la presidencia del bloque opositor", manifestó Pérez Barboni.

El diputado también indicó que, hasta el momento del anuncio, la bancada Panameñista no había comunicado oficialmente si respaldaría la candidatura, aunque señaló que habían recibido información de que optarían por abstenerse.

¿Quién es Grace Hernández?

Grace Hernández es diputada de la bancada independiente Vamos y durante su gestión ha impulsado diversas iniciativas legislativas enfocadas en temas sociales y económicos.

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Uno de los proyectos de ley que ha promovido busca otorgar un aumento a los jubilados y pensionados que reciben pensiones inferiores a 600 dólares mensuales, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de este sector de la población frente al incremento del costo de vida.

Su postulación representa la apuesta de la bancada Vamos para dirigir la Asamblea Nacional durante el periodo 2026-2027, en una elección que definirá el rumbo del Órgano Legislativo para el próximo año.

Así quedó conformada la nómina respaldada por Vamos y MOCA

Presidenta: Grace Hernández.

Grace Hernández. Primer vicepresidente: Lenín Ulate.

Lenín Ulate. Segundo vicepresidente: Augusto Palacios.

La elección de la nueva junta directiva se realizará durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, en la que los diputados definirán quién ocupará la presidencia del Legislativo para el periodo 2026-2027.