¿Quién es Shirley Castañeda? La candidata a presidir la Asamblea Nacional

La diputada Shirley Castañeda figura como la candidata respaldada por la bancada oficialista para presidir la Asamblea Nacional durante el periodo legislativo 2026-2027.

Su postulación fue confirmada por el diputado Luis Eduardo Camacho, quien aseguró que la candidata cuenta con el respaldo suficiente para obtener la presidencia del Órgano Legislativo.

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"Yo estimo que debe tener arriba de 40 votos, pueden ser 41 votos, pueden ser más. Los panameñistas aspiraban a la reelección de Jorge Herrera, pero, como dije, yo no veía a Jorge Herrera buscando una reelección para perder y, al no tener los votos, él mismo creo que lo ha anunciado: no va a correr como candidato", manifestó Camacho. "Yo estimo que debe tener arriba de 40 votos, pueden ser 41 votos, pueden ser más. Los panameñistas aspiraban a la reelección de Jorge Herrera, pero, como dije, yo no veía a Jorge Herrera buscando una reelección para perder y, al no tener los votos, él mismo creo que lo ha anunciado: no va a correr como candidato", manifestó Camacho.

¿Quién es Shirley Castañeda?

Shirley Castañeda es diputada de la Asamblea Nacional y forma parte de la bancada del partido Realizando Metas (RM). Durante el actual periodo legislativo ha participado en el debate y aprobación de distintos proyectos de ley y ha integrado el trabajo parlamentario desde las comisiones legislativas.

Ahora aspira a convertirse en presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, con el respaldo de la coalición oficialista.

La elección de la nueva Junta Directiva

La escogencia de la nueva Junta Directiva se realiza durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

De resultar electa, Shirley Castañeda asumiría la presidencia del Legislativo durante el periodo 2026-2027, en un año marcado por importantes debates sobre proyectos de ley, fiscalización y la agenda impulsada por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.