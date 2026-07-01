Asamblea Nacional: ¿Cuántos votos se necesitan para elegir al nuevo presidente?

Este 1 de julio se instala la Primera Legislatura del Tercer Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027 de la Asamblea Nacional , jornada en la que los 71 diputados elegirán a la nueva Junta Directiva que dirigirá el Órgano Legislativo durante el próximo año.

La votación será determinante para conocer cuál de las fuerzas políticas logrará controlar la presidencia de la Asamblea Nacional en un periodo considerado clave para la agenda legislativa.

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¿Cuántos votos se necesitan para ganar?

Para ser elegido presidente de la Asamblea Nacional, un diputado debe obtener al menos 36 votos, es decir, la mayoría simple de los 71 diputados que integran el pleno legislativo. Si un candidato alcanza esa cifra, será proclamado presidente para el periodo legislativo 2026-2027.

"Lastimosamente no nos sorprende, en política las cosas son así", expresó el diputado @lenin_ulate sobre la decisión de la bancada Panameñista de abstenerse en la votación para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/dpAdZ3VfpY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

¿Quiénes son los candidatos?

Hasta el momento, se han oficializado dos candidaturas para presidir la Asamblea Nacional:

Shirley Castañeda , respaldada por el bloque oficialista.

, respaldada por el bloque oficialista. Grace Hernández, postulada por la bancada independiente Vamos con el respaldo de MOCA.

Previo a la elección, el diputado Betserai Richards retiró su aspiración a la presidencia para respaldar la candidatura de Grace Hernández, con el propósito de unificar el apoyo del bloque opositor.

La bancada Panameñista se abstendrá

#LoÚltimo

"Nuestra bancada (@panamenistas) ha tomado la decisión de irnos a la abstención, hay dos candidaturas de dos bloques extremos", reveló esta mañana el diputado Jorge @jherrerahd, refiriéndose a la votación para la elección del nuevo presidente o presidenta de la… pic.twitter.com/pkkERVYBeU — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

Otro de los anuncios que marca la elección es la decisión de la bancada del Partido Panameñista de abstenerse en la votación. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, informó que los ocho diputados panameñistas no respaldarán ninguna de las dos candidaturas.

"Nuestra bancada ha tomado la decisión de irnos a la abstención; hay dos candidaturas de dos bloques extremos", manifestó Herrera. "Nuestra bancada ha tomado la decisión de irnos a la abstención; hay dos candidaturas de dos bloques extremos", manifestó Herrera.

¿Qué pasa con los votos restantes?

Con la abstención de la bancada panameñista, ocho votos quedarían fuera de la contienda, por lo que la atención se centra en los 63 votos restantes que podrían definir el resultado de la elección.

Aunque el umbral para ganar continúa siendo de 36 votos, el escenario mantiene abiertas las negociaciones entre bancadas y diputados, ya que cualquier cambio de última hora podría inclinar la balanza hacia una de las dos candidaturas.

La elección de este 1 de julio no solo definirá quién presidirá la Asamblea Nacional durante el periodo 2026-2027, sino que también servirá como un termómetro de las alianzas políticas y del equilibrio de fuerzas dentro del Legislativo en el inicio de una nueva etapa parlamentaria.