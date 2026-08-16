Fuga de La Joyita: cuatro privados de libertad siguen prófugos y 12 funcionarios fueron desvinculados

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que cuatro privados de libertad continúan prófugos de La Joyita, luego de la fuga masiva registrada en este centro penitenciario. Montalvo también informó que, como parte de las acciones posteriores al incidente, 12 funcionarios han sido desvinculados.
Tema de interés: Así funcionará el nuevo sistema de entrega de insumos a privados de libertad
La Joyita: Nuevo procedimiento para entregar insumos en las cárceles
Durante sus declaraciones, Montalvo también se refirió al nuevo procedimiento para la recepción y entrega de insumos a las personas privadas de libertad.
La medida establece controles para fortalecer la seguridad, organización y trazabilidad de los paquetes destinados a los centros penitenciarios.
De acuerdo con el nuevo procedimiento, los familiares autorizados deberán entregar los insumos siguiendo las condiciones establecidas por el Ministerio de Gobierno y respetando el listado único de artículos permitidos.
Los paquetes serán sometidos a procesos de revisión, registro y control antes de ser trasladados bajo custodia a los centros penitenciarios correspondientes.
El nuevo mecanismo busca reforzar la seguridad durante todo el proceso, desde la recepción de los artículos hasta su entrega a la persona privada de libertad.