Fuga de La Joyita: cuatro privados de libertad siguen prófugos y 12 funcionarios fueron desvinculados

La ministra de Gobierno, confirmó la cifra en La Joyita

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que cuatro privados de libertad continúan prófugos de La Joyita , luego de la fuga masiva registrada en este centro penitenciario. Montalvo también informó que, como parte de las acciones posteriores al incidente, 12 funcionarios han sido desvinculados.

La titular del Ministerio de Gobierno explicó que las investigaciones y acciones relacionadas con la fuga continúan, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los privados de libertad que aún no han sido ubicados.

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Tema de interés: Así funcionará el nuevo sistema de entrega de insumos a privados de libertad

La Joyita: Nuevo procedimiento para entregar insumos en las cárceles

Durante sus declaraciones, Montalvo también se refirió al nuevo procedimiento para la recepción y entrega de insumos a las personas privadas de libertad.

La ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska Montalvo, confirmó que cuatro reos siguen prófugos de La Joyita y 12 funcionarios han sido desvinculados tras la fuga masiva.



Montalvo también explicó el nuevo procedimiento establecido para la entrega de insumos a privados de libertad, y… pic.twitter.com/1Ry0PbXaGz — Telemetro Reporta (@TReporta) August 15, 2026

La medida establece controles para fortalecer la seguridad, organización y trazabilidad de los paquetes destinados a los centros penitenciarios.

De acuerdo con el nuevo procedimiento, los familiares autorizados deberán entregar los insumos siguiendo las condiciones establecidas por el Ministerio de Gobierno y respetando el listado único de artículos permitidos.

Los paquetes serán sometidos a procesos de revisión, registro y control antes de ser trasladados bajo custodia a los centros penitenciarios correspondientes.

El nuevo mecanismo busca reforzar la seguridad durante todo el proceso, desde la recepción de los artículos hasta su entrega a la persona privada de libertad.