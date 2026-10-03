Herrera Nacionales -  3 de octubre de 2026 - 16:03

Vehículo impacta contra un local comercial en Chitré; no se reportan heridos

Bomberos atendieron un accidente en Chitré, donde un vehículo impactó un local comercial. No se reportaron personas lesionadas.

Vehículo impacta contra un local comercial en Chitré

Vehículo impacta contra un local comercial en Chitré

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente de tránsito en Chitré movilizó a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), luego de que un vehículo impactara contra un local comercial. De acuerdo con la información suministrada, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños estructurales de consideración.

Bomberos brindaron asistencia tras accidente en Chitré

Las unidades del BCBRP acudieron al lugar para brindar asistencia y atender la situación generada por el impacto del automóvil contra el establecimiento comercial.

Según el reporte proporcionado, no hubo personas heridas como consecuencia del accidente. Tampoco se registraron daños estructurales de consideración en el local afectado.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las causas del accidente ni ofrece detalles sobre el conductor o las circunstancias que provocaron el impacto.

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