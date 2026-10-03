Vehículo impacta contra un local comercial en Chitré; no se reportan heridos

Un accidente de tránsito en Chitré movilizó a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), luego de que un vehículo impactara contra un local comercial. De acuerdo con la información suministrada, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños estructurales de consideración.

Las unidades del BCBRP acudieron al lugar para brindar asistencia y atender la situación generada por el impacto del automóvil contra el establecimiento comercial.

Bomberos en Chitré brindaron asistencia tras un accidente en el que un vehículo impactó contra un local comercial. No hubo personas lesionadas ni daños estructurales de consideración. @BCBRP pic.twitter.com/wjQ0wmubw1

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Según el reporte proporcionado, no hubo personas heridas como consecuencia del accidente. Tampoco se registraron daños estructurales de consideración en el local afectado.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las causas del accidente ni ofrece detalles sobre el conductor o las circunstancias que provocaron el impacto.